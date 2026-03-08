Elena Curtoni ha conquistato il suo quarto successo in Coppa del Mondo di sci alpino, trionfando nel superG di Val di Fassa. La 35enne valtellinese ha eguagliato il primato di Maria Rosa “Ninna” Quario, madre di Federica Brignone, nella speciale classifica delle sciatrici italiane più vincenti di sempre nel massimo circuito internazionale.

Il trionfo di Val di Fassa

Il successo è maturato nel superG di Val di Fassa, dove Curtoni ha ottenuto il suo quarto trionfo in carriera. Le sue vittorie sono equamente distribuite tra superG (due) e discesa libera (due).

Questo successo segna un ritorno all'affermazione dopo tre anni, superando un periodo fisicamente complesso e ritrovando la forma ai massimi livelli.

La classifica delle italiane più vincenti

Con questo risultato, Elena Curtoni si è affiancata a Maria Rosa Quario, entrambe con quattro vittorie all'attivo. La vetta della graduatoria è saldamente occupata da Federica Brignone, forte di 37 successi. Seguono Sofia Goggia (28), Deborah Compagnoni (16) e Isolde Kostner (15). La classifica comprende anche altre atlete di rilievo come Karen Putzer, Marta Bassino e Denise Karbon.

Un successo di spessore

Il contesto storico della classifica evidenzia la capacità di Curtoni di ritrovare la competitività dopo un periodo di difficoltà, confermando la sua solidità nelle discipline veloci. Il confronto con la madre di Brignone aggiunge un valore simbolico a questo successo, sottolineando il legame tra generazioni di sciatrici italiane di alto livello.