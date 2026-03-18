La tuffatrice delle Fiamme Gialle, Elisa Pizzini, ha ripercorso la sua stagione agonistica 2025 e delineato i progetti futuri, con lo sguardo rivolto a Los Angeles 2028. L'atleta ha condiviso le sue esperienze in un'intervista, raccontando i primi passi nel mondo dello sport, la transizione verso i tuffi e il profondo legame con la compagna di sincro, Chiara Pellacani, con la quale si allena “a milioni di km di distanza”.

La crescita sportiva e la svolta professionale

Pizzini ha evidenziato il ruolo cruciale dei Gruppi Sportivi, affermando: “I Gruppi Sportivi ci supportano facendoci fare quello che ci piace”.

Ha rivelato di aver iniziato la sua carriera nel 2016, dopo un lungo periodo dedicato alla ginnastica artistica, e di aver acquisito solo in seguito la consapevolezza che lo sport potesse diventare una vera e propria professione. Un momento determinante in questo percorso è stato l'Europeo di Roma del 2022, quando, all'età di diciassette anni, ha raggiunto una finale europea. “In quel momento ho capito di potercela fare. Il Foro Italico era pieno, gareggiare con Chiara è sempre stata una cosa fantastica. C’era tantissimo pubblico, l’emozione è stata indescrivibile.”

Mente, tecnica e il sincro oltreoceano

Per Pizzini, la componente mentale è un aspetto predominante nella disciplina dei tuffi. “La testa conta tantissimo… la gara è solo di testa, la condizione fisica non è la cosa principale”, ha spiegato.

Ha descritto il suo approccio prima di ogni tuffo: “A livello tecnico la mia allenatrice mi dà le ultime indicazioni… Poi non penso a niente: parto. Prima ci sono dei respiri, la voglia di mettere l’energia nei posti giusti. Dopo niente.”

Riguardo al rapporto di sincro con Pellacani, che si allena negli Stati Uniti, Pizzini ha sottolineato una forte sintonia umana. “Con lei ho sempre avuto molta sintonia a livello umano… A lei invidio nel senso buono il modo in cui riesce ad essere serena nel fare le cose. Sa di essere brava”, ha confessato. Ha anche menzionato le loro diverse specialità, scherzando sul fatto che a lei riescono meglio “le entrate indietro” e che il suo tuffo preferito è il “doppio e mezzo rovesciato dai tre metri”.

Obiettivi futuri e la preparazione a distanza

La tuffatrice ha rievocato le sfide del 2025, tra cui le Coppe del Mondo, gli Europei di Antalya e i Mondiali di Singapore, dove la coppia ha conquistato il quinto posto. Ha ribadito l'importanza del supporto di un mental coach, definendolo “sempre utile”.

Guardando al futuro, Pizzini ha menzionato le prossime qualifiche e le gare in programma, evidenziando la peculiarità della preparazione a distanza con Pellacani. “Preparare un sincro a milioni di chilometri di distanza? Noi abbiamo cominciato così… Sappiamo entrambe su cosa lavorare prima di ritrovarci”, ha affermato. Ha espresso il desiderio di poter trascorrere un mese di allenamento negli Stati Uniti e ha individuato nella pulizia dei tuffi iniziali un'area di miglioramento, in particolare per il triplo e mezzo avanti, un tuffo che “non mi convince” ma che ha già mostrato “miglioramenti esponenziali”.

In occasione del suo compleanno, il 21 gennaio, ha formulato un augurio: “Mi auguro ci sia un bel futuro per me e per Chiara… e per Los Angeles”. Infine, ha offerto un consiglio ai giovani aspiranti tuffatori: “Come in tutti gli sport il consiglio è quello di crederci… Serve impegno e sacrificio, quelli ripagano sempre.”

Il quarto posto agli Europei di Antalya

Agli Europei di tuffi 2025, tenutisi ad Antalya, la coppia Pellacani-Pizzini ha mancato di poco il podio nel sincro da tre metri. Le due atlete hanno concluso la competizione al quarto posto con un punteggio di 263,70, a un solo punto di distanza dalla medaglia di bronzo, conquistata dalle britanniche Rollinson e Bent-Ashmeil (264,90). La gara si è svolta il 25 maggio presso la Gloria Sports Arena.