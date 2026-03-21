Nonostante una prestazione di altissimo livello che l'ha vista sfiorare il record italiano indoor, l'avventura di Eloisa Coiro negli 800 metri ai Campionati Mondiali indoor di atletica 2026, in corso a Torun, in Polonia, si è interrotta in semifinale. L'atleta romana, 25 anni, ha dimostrato grande determinazione, migliorando significativamente il suo primato personale, ma non è riuscita a conquistare un posto nella finale a sei.

La semifinale si è rivelata particolarmente impegnativa per Coiro, inserita in una delle batterie più competitive della giornata.

Nonostante la difficoltà della heat e l'assenza di un eventuale ripescaggio per tempo, l'azzurra ha tagliato il traguardo in 1:59.33, abbassando di quasi mezzo secondo il suo precedente personale di 1:59.76, stabilito nel 2024 a Glasgow. Un risultato che la porta a soli otto centesimi dal primato nazionale di Elisa Cusma, che resiste dal 15 febbraio 2009.

La dinamica della semifinale

Nel corso della gara, Coiro ha cercato con tenacia di mantenere il ritmo forsennato imposto dalla formidabile britannica Keely Hodgkinson, che ha dominato la semifinale concludendo in scioltezza con un tempo di 1:58.53. Progressivamente, l'azzurra ha perso la scia della statunitense Addison Wiley, la quale ha saputo sfruttare il traino della battistrada per demolire il proprio personal best con 1:58.75, assicurandosi così l'ultimo posto utile per la finale.

Le atlete qualificate per la finale

Oltre a Hodgkinson e Wiley, hanno brillantemente avanzato all'atto conclusivo degli 800 metri la quotata svizzera Audrey Werro, che ha vinto la terza semifinale senza forzare eccessivamente in 1:59.27, e l'etiope Nigist Getachew, seconda nella terza heat con 1:59.46. Completano il quadro delle finaliste l'australiana Hayley Kitching (2:00.06 nella prima semifinale) e la francese Clara Liberman (2:00.28, sempre nella prima semifinale).

La prestazione di Eloisa Coiro ai Mondiali indoor conferma la sua crescita costante in questa stagione. Già in precedenza, la mezzofondista aveva mostrato segnali incoraggianti al Meeting di Torun, dove aveva concluso sesta con 1:59.96, migliorando di oltre mezzo secondo il suo primato stagionale e avvicinandosi al personale indoor di due anni fa.

In quell'occasione, la vittoria era andata proprio all'etiope Nigist Getachew con 1:59.32, a testimonianza dell'alto livello competitivo che caratterizza la specialità. Sebbene l'Italia non avrà rappresentanti nella finale mondiale degli 800 metri, il risultato di Coiro rappresenta comunque un segnale positivo per il movimento azzurro, evidenziando il suo potenziale in un contesto internazionale sempre più esigente.