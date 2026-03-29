Elvanie Nimbona, atleta di origine burundese e da poco naturalizzata italiana, ha brillato sulla scena sportiva nazionale con una prestazione eccezionale alla mezza maratona di Berlino. La ventottenne, che difende i colori della Caivano Runners e risiede a Pomigliano d’Arco, ha tagliato il traguardo con un tempo di 1h08:38. Un risultato che la porta a soli undici secondi dal record italiano, attualmente condiviso da Nadia Ejjafini e Sofiia Yaremchuk con 1h08:27. Questa performance la proietta direttamente al terzo posto nelle classifiche italiane all-time sulla distanza, confermando il suo grande potenziale.

L'atleta, che ha acquisito la cittadinanza italiana lo scorso dicembre, aveva già dimostrato il suo talento nei mesi precedenti, conquistando il secondo posto ai Campionati Italiani di Cross, alle spalle di Nadia Battocletti. Nella capitale tedesca, Elvanie Nimbona ha mantenuto un ritmo da primato nazionale per ben tre quarti della gara, registrando passaggi significativi: 16:06 al quinto chilometro, 32:09 al decimo e 48:29 al quindicesimo. Nonostante un leggero calo nella fase conclusiva abbia impedito l'assalto al record, la sua prova ha ribadito la sua posizione tra le eccellenze dell'atletica italiana nella specialità.

Un percorso di crescita e determinazione

Giunta in Italia per la prima volta nel 2018, Elvanie Nimbona aveva già evidenziato le sue capacità nella maratona di Venezia del 2022, dove aveva fermato il cronometro a 2h30:25.

Dopo un periodo di pausa dedicato alla maternità e al matrimonio, è rientrata nel circuito agonistico con rinnovato slancio, mostrando una crescita costante che l'ha proiettata ai vertici delle classifiche nazionali. La sua vicenda personale e sportiva incarna un esempio significativo di integrazione e determinazione nel panorama dell'atletica italiana.

La gara di Berlino e il contesto internazionale

Alla mezza maratona di Berlino, Elvanie Nimbona ha concluso la sua prova al decimo posto, inserendosi in una gara di altissimo livello internazionale. La vittoria è andata all'etiope Likina Amebaw con un tempo di 1h05:07, seguita dalle keniane Daisilah Jerono (1h05:21) e Veronica Loleo (1h05:35). Anche la competizione maschile ha offerto prestazioni notevoli, con il keniano Andrea Kiptoo che si è imposto in 59:11, precedendo il connazionale Dennis Kipkemoi (59:11) e il tedesco Amanal Petros, il quale ha stabilito un nuovo record nazionale con 59:22.

La straordinaria performance di Elvanie Nimbona a Berlino non solo conferma il momento di grande vitalità dell'atletica italiana nelle lunghe distanze, ma apre anche nuovi scenari e aspettative per il futuro. L'atleta si dimostra pronta a inseguire con determinazione nuovi traguardi e, con ogni probabilità, a tentare nuovamente l'assalto al primato nazionale nella mezza maratona, consolidando la sua posizione come una delle figure più promettenti del panorama sportivo italiano.