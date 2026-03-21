Tadej Pogacar ha regalato un'ennesima impresa, una delle più incredibili della sua carriera, per conquistare la classica monumento che sembrava per lui stregata, la Milano Sanremo. Il fuoriclasse sloveno ha scritto una pagina di ciclismo da brividi, in una corsa dai risvolti epici. Pogacar è caduto prima della Cipressa, è riuscito a rientrare in gruppo e tener fede al suo piano di attaccare a fondo, rimanendo con solo Van der Poel e Pidcock. Il terzetto si è involato, ma imprevedibilmente VDP si è spento all'inizio del Poggio, dove Pogacar ha tentato invano di staccare Pidcock, riuscendo infine a batterlo di mezza ruota in volata.

Pogacar cade prima della Cipressa

La Milano Sanremo è partita con un clamoroso errore di percorso che ha fatto finire in mezzo al traffico i corridori che stavano provando ad entrare in fuga. All'attacco sono poi partiti in nove: Marcellusi, Tarozzi, Milesi, Peron, Lozano Riba, Prost, Moro, Maestri e Belletta. Il primo colpo di scena è stato il ritiro di Jan Christen, uno dei gregari più importanti di Pogacar, che è caduto nelle fasi iniziali.

La Alpecin ha messo in testa al gruppo Silvan Dillier, che ha continuato a lavorare ininterrottamente superando il Turchino per arrivare in Riviera.

Qui il gruppo ha rallentato, permettendo ai fuggitivi su riportarsi a sei minuti di vantaggio. Dilier ha poi ripreso la sua marcia, ma senza più grandi energie, costringendo così la UAE a spendere le prime energie. Sui Capi la tensione e la lotta per le posizioni si è fatta intensissima e ha fatto precipitare il distacco. Davanti sono rimasti i soli Belletta, Maestri e Milesi.

Nel sempre pericoloso tratto di avvicinamento alla Cipressa è arrivata la svolta della corsa. Pogacar è caduto toccando un altro corridore e ha innescato un groviglio in cui sono rimasti coinvolti anche Van Aert, Jorgenson e Pellizzari. Pogacar è però incredibilmente rientrato all'imbocco della Cipressa, dove i fuggitivi sono stati ripresi, e ha tenuto fede al suo piano d'attacco.

Il Campione del mondo ha messo davanti McNulty e Del Toro e poi è partito nel suo forcing, riproponendo una situazione simile a quella dell'anno scorso. Solo Van der Poel e Pidcock sono rimasti a ruota, replicando anche alla nuova azione di Pogacar.

Pogacar, il sogno Sanremo è realtà

Il terzetto ha scollinato buttandosi in discesa, dove il campione del mondo ha continuato a mettere pressione agli avversari, mentre dietro si è formato un folto gruppo con Lidl Trek e Visma a organizzare la rincorsa. Il finale ha regalato un nuovo colpo di scena: Van der Poel si è appesantito all'inizio del Poggio e non è più riuscito a seguire Pidcock e Pogacar, che nonostante le ferite ha insistito nei suoi attacchi.

Pidcock ha però tenuto testa al fuoriclasse sloveno e ha scollinato con lui. La corsa si è così decisa in un palpitante finale, in cui Van Aert è uscito dal gruppo inseguitore in un diperato tentativo di rimonta. I due battistrada si sono però giocati la vittoria allo sprint, con Pidcock che ha cercato il sorpasso fermandosi a mezza ruota dallo sloveno, che ha così finalmente messo le mani sulla Sanremo.

Van Aert ha difeso un posto sul podio di grande valore, davanti a Pedersen e Strong. Con un Ganna meno brillante della scorsa edizione, il ciclismo italiano ha comunque centrato una tripla top ten con Vendrame sesto, Trentin nono e Zambanini decimo.