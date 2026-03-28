Le tenniste azzurre Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l'accesso alla finale del torneo di doppio al WTA 1000 di Miami. La loro semifinale è stata un incontro lampo, durato appena dieci minuti e tre game, contro la coppia formata da Elise Mertens e Shuai Zhang. La partita si è conclusa con il ritiro della belga Mertens, che ha richiesto l'intervento del medico al secondo cambio di campo, decidendo poi di non proseguire l'incontro.

Sembra che Elise Mertens avesse già avvertito un malore prima dell'inizio del match, probabilmente di natura non fisica ma un malessere, forse respiratorio, dato che si è toccata il petto durante il breve scambio in campo.

Questo disagio le ha impedito di proseguire. La coppia italiana era partita con determinazione, procurandosi due palle break nel secondo game e convertendo la prima grazie a un gran passante di Paolini. Nel game successivo, tuttavia, Mertens e Zhang avevano realizzato un controbreak a zero, un momento che non lasciava presagire l'imminente ritiro della tennista belga al cambio di campo.

La finale del doppio: Errani/Paolini contro Townsend/Siniakova

Con questa rapida vittoria, Errani e Paolini si preparano ad affrontare in finale la coppia composta da Taylor Townsend (USA) e Katerina Siniakova (CZE). Le statunitensi e ceche, seconde teste di serie, hanno conquistato l'accesso alla finale superando nell'altra semifinale il duo Dabrowski/Stefani con un super tie-break concluso sul 10-3.

La sfida decisiva vedrà dunque opposte le prime due teste di serie del tabellone, a conferma dell'elevato livello della competizione.

Un'edizione storica per le teste di serie

Questa edizione del WTA 1000 di Miami si distingue per un dato storico: per la prima volta nella storia del torneo di doppio femminile, tutte le prime quattro teste di serie hanno raggiunto le semifinali. Un evento simile non si verificava in un torneo WTA 1000 dal 2017, quando accadde al China Open. Sara Errani e Jasmine Paolini, prime teste di serie, hanno pienamente confermato le aspettative della vigilia, dimostrando la loro forza in vista della lotta per il titolo.