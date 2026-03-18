Sono stati ufficializzati i sorteggi per i prossimi Campionati Europei di badminton, che vedranno la partecipazione della Nazionale italiana. L'evento ha delineato i gironi e gli avversari che gli azzurri affronteranno nella fase iniziale del torneo.

Il sorteggio ha rivelato che l'Italia si confronterà con squadre competitive del panorama continentale. La composizione dei gironi, resa nota dagli organizzatori, evidenzia formazioni di alto livello, rendendo la competizione impegnativa per la selezione italiana. Gli azzurri sono chiamati a misurarsi con avversari di esperienza e tradizione, in un contesto che preannuncia incontri spettacolari.

Le sfide della Nazionale italiana

La fase a gironi rappresenta il primo ostacolo per l'Italia, che dovrà ottenere risultati positivi per accedere alle fasi successive. Il calibro degli avversari impone alla squadra azzurra massima concentrazione e preparazione meticolosa. Gli incontri previsti metteranno alla prova la tenuta tecnica e mentale degli atleti, chiamati a esprimere il meglio del proprio repertorio contro le migliori realtà europee.

L'obiettivo primario della Nazionale italiana sarà superare questa fase eliminatoria e cercare di inserirsi tra le protagoniste della rassegna, ambendo a un risultato di prestigio nel contesto continentale.

L'edizione precedente e il trionfo danese

L'ultima edizione dei Campionati Europei a squadre miste si è svolta a Baku, in Azerbaijan, dal 12 al 16 febbraio 2025.

L'evento, organizzato da Badminton Europe e dalla Federazione Azera di Badminton, ha visto la Danimarca confermarsi campione continentale, superando la Francia in finale con un netto 3-0. La Germania e l'Inghilterra hanno condiviso il terzo gradino del podio, ottenendo le medaglie di bronzo. Questa competizione ha rivestito un ruolo fondamentale come tappa di qualificazione europea per la Sudirman Cup 2025, sottolineando la sua importanza strategica nel calendario internazionale.

La fase di qualificazione per l'accesso al torneo principale ha coinvolto ventisei paesi, divisi in sei gruppi e disputata in cinque diverse sedi. Solo i vincitori dei rispettivi gruppi hanno avuto accesso alla fase finale.

La Danimarca, forte di una squadra composta da atleti di primissimo piano, ha dominato sia la fase a gironi sia quella a eliminazione diretta, consolidando la sua posizione di punto di riferimento nel badminton europeo.