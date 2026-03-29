Il Campionato del Mondo di Formula 1 2026 ha preso il via con il Gran Premio d'Australia, delineando fin da subito una chiara gerarchia nella classifica costruttori. La scuderia Mercedes si è imposta con una netta leadership, accumulando ben 135 punti. Alle sue spalle, la Ferrari occupa la seconda posizione con 90 punti, mentre la McLaren si posiziona terza con 46 punti. Questa configurazione iniziale evidenzia una lotta per il vertice particolarmente accesa: la scuderia di Maranello insegue la Mercedes con un distacco di 45 lunghezze, mentre la McLaren sta riducendo il divario dalla Rossa.

Oltre alle tre squadre di punta, la classifica vede il Haas F1 Team al quarto posto con 18 punti. Seguono a pari merito la Red Bull Racing e la Alpine, entrambe con 16 punti. La Racing Bulls si attesta a 14 punti, mentre l'ottava posizione è condivisa da Audi e Williams, che hanno raccolto 2 punti ciascuna. Chiudono la graduatoria, ancora senza punti dopo il primo appuntamento stagionale, la Cadillac e l'Aston Martin. Questi risultati iniziali mostrano un equilibrio interessante anche nelle posizioni di rincalzo.

La situazione dopo il Gran Premio d'Australia

L'esito del Gran Premio d'Australia ha confermato le previsioni della vigilia, con la Mercedes che si è dimostrata la squadra da battere.

La Ferrari, pur mantenendo la seconda piazza, dovrà lavorare per colmare il divario dalla vetta. Parallelamente, la McLaren ha mostrato progressi, avvicinandosi in modo tangibile alla scuderia italiana. La situazione attuale del campionato riflette una competizione dinamica, dove ogni gara sarà cruciale per definire le gerarchie.

La classifica dopo il Gran Premio di Cina

Un'analisi successiva, basata sulla graduatoria costruttori dopo il Gran Premio di Cina, rivela alcune variazioni rispetto ai dati emersi dall'Australia. Anche in questo scenario, la Mercedes mantiene la leadership, sebbene con un punteggio aggiornato di 98 punti. La Ferrari si conferma al secondo posto con 67 punti, mentre la McLaren-Mercedes scende a 18 punti.

Il Haas-Ferrari si posiziona con 17 punti, e la quinta posizione è occupata da una squadra non specificata, che ha accumulato 12 punti. Questi dati sottolineano la natura evolutiva della stagione di Formula 1, evidenziando come i valori in campo possano subire modifiche da un appuntamento all'altro.