Il nuovo regolamento della Formula 1 2026 ha acceso un acceso dibattito tra i protagonisti del paddock, suscitando reazioni contrastanti subito dopo il Gran Premio d’Australia. Max Verstappen si è distinto per una critica particolarmente netta verso le modifiche introdotte, mentre anche Lewis Hamilton ha manifestato significative perplessità.

La critica di Max Verstappen

Max Verstappen ha espresso forti riserve sul nuovo regolamento, arrivando a dichiarare che le novità "non sono F1" e paragonando la nuova categoria a "Mario Kart". Il campione olandese ha sottolineato come le modifiche apportate alle monoposto rischino di snaturare l’essenza della Formula 1, manifestando preoccupazione per la direzione intrapresa dal campionato.

Le perplessità di Lewis Hamilton

Lewis Hamilton ha, dal canto suo, criticato la complessità delle nuove regole, definendole "ridicolmente complesse" e difficili da comprendere anche per i tifosi. Hamilton ha evidenziato come la nuova normativa renda più arduo seguire la Formula 1, aumentando la distanza tra il pubblico e lo sport stesso.

Altri piloti hanno condiviso punti di vista diversi sulle nuove regole, mettendo in luce sia aspetti positivi che criticità. In particolare, sono emerse perplessità sulla gestione dell’energia e sulle sfide tecniche e strategiche che le nuove normative comportano per team e piloti.

Il dibattito sul regolamento

L’analisi del regolamento ha accentuato il divario tra i cosiddetti “puristi” e gli “spettacolisti” della F1. Verstappen, già nel 2023, aveva definito lo scenario futuro "terribile", criticando la perdita di autenticità nella categoria. Il debutto in Australia ha amplificato queste tensioni, con opinioni fortemente polarizzate tra i piloti.