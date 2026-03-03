Cesc Fabregas ha rivolto un appello ai tifosi in vista della semifinale d’andata di Coppa Italia contro l’Inter, in programma domani al Sinigaglia. Il tecnico spagnolo ha chiesto che lo stadio si trasformi in una “piccola Bombonera”, per creare un’atmosfera intensa e sostenere la squadra in un momento cruciale della stagione.

L’appello di Fabregas ai tifosi

“Domani lo stadio deve diventare una piccola Bombonera e dobbiamo creare una grande atmosfera a Como: i giocatori dovranno trasmettere energia ai tifosi che come sempre sapranno spingerci perché uniti come una famiglia si può arrivare sempre più lontano”, ha dichiarato Fabregas in un messaggio diffuso in serata dai media del club.

Il tecnico ha sottolineato l’importanza di affrontare la gara con la giusta mentalità: “È una partita molto importante ma noi – aggiunge – non dobbiamo dimenticarci che è una doppia partita e dobbiamo ragionare anche in quell’ottica. L’importante è avere la consapevolezza di poterla affrontare con la nostra mentalità”.

Fabregas ha poi riconosciuto la forza dell’avversario: “Abbiamo di fronte la squadra più forte del campionato, già da tanti anni, con grandissimi giocatori. Noi proviamo a fare una grande gara. Sappiamo la sua forza, avrà magari una piccola debolezza e proveremo a farle male. Sono due partite, una adesso e una fra un mese e mezzo, domani dobbiamo giocare da grande squadra, alla nostra maniera che è una cosa importante”.

Il contesto della sfida di Coppa Italia

La partita di domani rappresenta l’andata della prima semifinale di Coppa Italia tra Como e Inter. Il ritorno è previsto tra circa un mese e mezzo. Il Como, guidato da Fabregas, affronterà una delle squadre più forti del campionato, con l’obiettivo di ottenere un risultato positivo in vista del ritorno.

La stagione del Como e il contesto tattico

Il Como, sotto la guida di Fabregas, ha vissuto una stagione sorprendente, culminata con la qualificazione alle semifinali di Coppa Italia. Il tecnico ha saputo valorizzare la squadra, creando un’identità chiara e una mentalità solida, come dimostrato anche nelle recenti prestazioni in campionato.

Inoltre, il Sinigaglia si è confermato un fortino per il Como: nelle partite casalinghe la squadra ha mostrato continuità e solidità, elementi che Fabregas intende sfruttare anche nella sfida contro l’Inter.