La Federazione Ciclistica Italiana (FCI) e Rai Pubblica Utilità hanno siglato un importante accordo di collaborazione, mirato a promuovere e valorizzare l'informazione sui temi della mobilità sostenibile e dell'uso della bicicletta. L'intesa si articola su quattro direttrici fondamentali: sicurezza, inclusione, valorizzazione della storia e comunicazione sociale, con l'obiettivo di rafforzare il ruolo della bicicletta come strumento di crescita civile e benessere collettivo.

Tra gli obiettivi primari dell'accordo, spicca la promozione di campagne informative dedicate alla prevenzione degli incidenti e all'insegnamento dei comportamenti corretti sulla strada.

Particolare attenzione sarà rivolta all'accessibilità della mobilità in bicicletta, con iniziative specifiche per persone con disabilità, giovani e fasce più fragili della popolazione. Un aspetto cruciale sarà anche la valorizzazione del patrimonio storico e culturale legato alla bicicletta, attraverso contenuti editoriali che ne illustrino l'impatto sullo sviluppo socio-economico del Paese e il suo valore simbolico di libertà e progresso.

Le dichiarazioni del Presidente Dagnoni

Il presidente federale Cordiano Dagnoni ha evidenziato la rilevanza dell'accordo, dichiarando: «Questo accordo rappresenta un passo significativo per rafforzare il valore della bicicletta come strumento di pubblica utilità, capace di coniugare sicurezza, inclusione e sostenibilità».

Dagnoni ha inoltre sottolineato la centralità della Federazione Ciclistica Italiana in tutte le tematiche connesse all'uso della bicicletta, estendendosi oltre l'ambito puramente agonistico.

La Federazione Ciclistica Italiana su Televideo Rai

Parallelamente a questa intesa, la Federazione Ciclistica Italiana ha consolidato la propria presenza informativa approdando su Televideo Rai. Attraverso pagine dedicate all'informazione ciclistica, sia a livello nazionale che regionale, la FCI offre a tesserati, società e appassionati un nuovo e immediato canale di aggiornamento. Le notizie di rilevanza nazionale sono consultabili alla pagina 599 della versione online di Televideo, mentre le attività regionali sono disponibili alla pagina 359. Questa iniziativa strategica valorizza ulteriormente il movimento ciclistico su tutto il territorio nazionale, sfruttando uno degli strumenti storici e capillari dell'informazione Rai.