La Ferrari si appresta ad affrontare il Gran Premio del Giappone a Suzuka con un peso storico: sono ormai ventidue anni che la Scuderia di Maranello non assapora la vittoria su questo circuito. Un digiuno che si protrae dal lontano 2004, anno dell'ultimo trionfo firmato da Michael Schumacher. L'attesa per un nuovo successo della Rossa in terra nipponica è diventata un elemento centrale, mentre il team cerca di invertire una tendenza ventennale nel calendario di Formula 1.

Un passato glorioso, un presente in attesa di riscatto

Tra il 1997 e il 2004, la Scuderia Ferrari visse un periodo di "luna di miele" con il circuito di Suzuka, un'epoca d'oro di successi.

In quegli otto anni, la Rossa dominò la scena, con sei vittorie. Cinque di queste portano l'indelebile firma di Michael Schumacher, il pilota che meglio interpretò le sfide di Suzuka al volante della Ferrari. Il successo di Rubens Barrichello completò quel periodo vincente. Da quel momento, tuttavia, il traguardo di Suzuka è rimasto un miraggio per i piloti in rosso, senza più successi.

I numeri di un lungo digiuno

Il bilancio storico della Ferrari nel Gran Premio del Giappone evidenzia la portata di questo digiuno. In 39 edizioni, la Scuderia ha collezionato sette vittorie. Cinque sono state ottenute da Michael Schumacher (1997, 2000, 2001, 2002 e 2004), a testimonianza del suo dominio sul tracciato.

Gli altri successi sono stati firmati da Gerhard Berger nel lontano 1987 e da Rubens Barrichello nel 2003. Dopo il trionfo di Schumacher nel 2004, il circuito giapponese non ha più visto una Ferrari sul gradino più alto del podio, rendendo questa la serie senza vittorie più lunga del team su questa pista.

La portata storica del digiuno a Suzuka

L'ultimo successo della Ferrari a Suzuka, risalente al 2004 con Michael Schumacher, è un dato significativo nella storia del team. Suzuka detiene un primato poco invidiabile per la Rossa: è la pista dove la Scuderia manca da più tempo la vittoria nel calendario storico della Formula 1. Questa assenza dal podio rende ogni Gran Premio del Giappone un'opportunità cruciale per la Ferrari di riscrivere la storia e porre fine a questa lunga attesa.