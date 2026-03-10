La Scuderia Ferrari ha avviato lo sviluppo di una nuova power unit destinata al campionato di Formula 1 del 2027. Tuttavia, il suo debutto potrebbe essere anticipato già nel corso del Mondiale 2026, a condizione che la FIA conceda l’ADUO (Authorized Development Update Option).

Una soluzione di transizione per iniziare la stagione

Il motore attualmente impiegato sulla SF‑26 è stato definito un’unità di transizione. Questa scelta è stata dettata dalla necessità di garantire affidabilità e contenere i tempi di sviluppo. Il progetto originario è stato accantonato a causa di criticità emerse durante i test al banco, spingendo il reparto motori, diretto da Enrico Gualtieri, a optare per una soluzione più conservativa.

Un concept rivoluzionario pronto a emergere

Parallelamente, la Ferrari sta lavorando a un motore endotermico completamente nuovo. Non si tratta di una semplice evoluzione, ma di un vero e proprio cambio di paradigma nella combustione. Questo nuovo propulsore è stato studiato per sfruttare al meglio i nuovi carburanti sostenibili e colmare il gap prestazionale con Mercedes. L’obiettivo è introdurre questa power unit dopo la dodicesima gara del campionato, o al più tardi, nel 2027.

Il ruolo dell’ADUO e le condizioni per un debutto anticipato

L’eventuale debutto anticipato del nuovo motore nel corso del Mondiale 2026 è subordinato alla concessione dell’ADUO da parte della FIA. Si tratta di una deroga regolamentare che permette l’introduzione di aggiornamenti significativi solo in casi eccezionali.

Senza questa specifica autorizzazione, il nuovo propulsore resterà confinato al debutto previsto per il 2027.

Approfondimento tecnico e contesto

Il nuovo motore in sviluppo non rappresenta una semplice evoluzione della power unit attuale, ma un progetto radicalmente diverso. È stato concepito per massimizzare l’efficienza con i carburanti sostenibili e contrastare la superiorità tedesca in termini di potenza termica. Il piano prevede di anticiparne l’introduzione già dopo l’estate, qualora i test interni confermassero le prestazioni attese.

In sintesi, la Ferrari ha scelto una power unit affidabile per l’avvio della stagione, ma sta già preparando un motore innovativo che potrebbe cambiare le carte in tavola nel corso del campionato. L’introduzione di questa novità è strettamente legata all’ottenimento dell’ADUO da parte della FIA.