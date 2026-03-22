La Ferrari ha scritto una pagina storica nelle competizioni endurance, vincendo per la prima volta la 12 Ore di Sebring con la sua 296 GT3 EVO. Nel secondo appuntamento dell’IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026, la Ferrari ha trionfato nella classe GTD (GT Daytona) grazie a una rimonta spettacolare di Antonio Fuoco nelle fasi finali.

Il pilota italiano, con Simon Mann e Lilou Wadoux, ha recuperato dalla settima alla prima posizione in soli venti minuti, superando all’ultimo giro l’Aston Martin numero 27 di Tom Gamble. Nonostante tre penalità, la Ferrari e il team AF Corse hanno dimostrato resilienza, assicurandosi la prima vittoria stagionale in categoria.

Successo e Dichiarazioni

Il trionfo della Ferrari 296 GT3 EVO è stato accolto con entusiasmo. Antonello Coletta, responsabile Endurance e Corse Clienti, ha commentato: “La prima vittoria della 296 GT3 Evo è arrivata in una gara di particolare importanza. Complimenti ad AF Corse USA e ai piloti”. La vettura, presentata l’anno scorso alla 24 Ore di Spa‑Francorchamps, ha confermato le sue qualità.

Gli Altri Protagonisti

La classifica assoluta della 12 Ore di Sebring è stata vinta dalla Porsche 963 numero 7 (Laurin Heinrich, Julien Andlauer e Felipe Nasr), già vincitrice della Daytona. Porsche ha anche conquistato la classe GTD PRO con la 992 GT3-R EVO numero 911 del team Manthey (Klaus Bachler, Ricardo Feller e Thomas Preining).

Contesto e Prossimi Impegni

La 74ª edizione della 12 Ore di Sebring si è svolta al Sebring International Raceway, in Florida, dal 18 al 21 marzo. L’evento è il secondo round dell’IMSA SportsCar Championship e della Michelin Endurance Cup, su un circuito di 17 curve e 3,741 miglia. La Ferrari 296 GT3 EVO, vincitrice in GTD, parteciperà al FIA World Endurance Championship 2026 (classe LMGT3), con apertura a Imola. Il successo a Sebring è un segnale positivo per i futuri impegni internazionali, rafforzando la competitività di Maranello.