Il Gran Premio d’Australia di Formula 1 ha visto la Ferrari dimostrarsi “più vicina del previsto” alla Mercedes. Un risultato attribuito a una precisa scelta tecnica: l’adozione di una turbina più piccola, soluzione che, secondo l’esperto Giorgio Piola, ha conferito un vantaggio evidente nelle partenze, rendendo le SF‑26 particolarmente reattive nei primi metri di gara.

La scelta della turbina e le performance in partenza

Intervenuto sul canale YouTube di OA Sport, Piola ha descritto l’efficacia di questa innovazione: “La scelta di avere una turbina più piccola dà un vantaggio in partenza.

Io ero ai test in Bahrain, e lì la differenza era stata ancora più eclatante. Le Ferrari partivano a razzo, e anche la Haas che ha lo stesso propulsore aveva dimostrato di essere molto efficiente da quel punto di vista. Qui la superiorità è stata meno eclatante, però è legata ad una precisa scelta progettuale. Quindi ‘chapeau’ alla Ferrari per aver scelto questa soluzione.”

L’inizio del GP d’Australia è stato definito “veramente emozionante”, caratterizzato da numerosi sorpassi e controsorpassi. Pur non riuscendo a impensierire la doppietta Mercedes, la Ferrari ha mostrato una performance solida. Piola ha sottolineato come il divario non fosse così eclatante come emerso in qualifica, indicando Leclerc come pilota del giorno per la sua partenza incredibile e la successiva lotta in pista.

Strategia e gestione delle gomme

Riguardo alla strategia, Piola ha osservato che la Ferrari ha ritardato il pit‑stop durante la Virtual Safety Car, nella speranza di un degrado delle gomme Mercedes che non si è poi concretizzato. “La Ferrari, avendo avuto un’esperienza non fantastica con le gomme dure, ha fatto la mossa di ritardare al massimo il pit‑stop per cercare di ritrovarsi alla fine in una situazione più favorevole, pensando che Mercedes potesse avere un degrado. Alla fine però questo degrado non c’è stato, anche perché hanno condotto il passo non dovendo forzare e questo conta molto sulla vita degli pneumatici.”

Prospettive stagionali e differenze tecniche

Le monoposto del 2026 presentano progetti molto diversi rispetto alla stagione precedente, quando le vetture erano più omogenee per passo e distribuzione dei pesi.

Questa diversificazione rende la gestione degli pneumatici una variabile cruciale, mentre emergono marcate differenze tecniche tra i team.

Guardando alla prossima tappa in Cina, Piola esprime ottimismo: “Dovremmo assistere ad uno spettacolo ancora maggiore, o almeno lo spero, perché lo stesso Andrea Stella in occasione dei test aveva detto che il circuito di Melbourne sarebbe stato quello meno adatto a questo tipo di monoposto, proprio per il problema della mancanza di frenate e di ricarica.”

In conclusione, Piola traccia un bilancio positivo per la Ferrari: “In definitiva la Ferrari esce molto contenta da questa prova, perché la supremazia Mercedes era quasi scontata e arrivavamo a questo weekend sapendo che avrebbero fatto doppietta.

Le Rosse hanno dimostrato però di poter lottare, non c’è stato il divario pazzesco che si pensava. Ferrari è stata la seconda forza, non troppo lontana dalla Mercedes, quindi la trasferta australiana si chiude positivamente.”

Sarà tuttavia necessario attendere alcune gare per comprendere i reali valori in campo: “In ogni caso non potremo capire i veri valori in campo prima di tre o quattro gare, perché la comprensione della gestione dei due sistemi di potenza e di tutto il resto rende questa stagione estremamente interessante. Sono convinto che ci sarà uno sviluppo importante anche dal punto di vista aerodinamico e degli assetti.”