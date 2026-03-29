Al termine del Gran Premio del Giappone, terzo appuntamento del Mondiale 2026 di Formula 1, il Team Principal della Ferrari, Frédéric Vasseur, ha tracciato un bilancio della scuderia e delineato le prospettive future. Il podio di Charles Leclerc e il sesto posto di Lewis Hamilton hanno mostrato due gare distinte per i piloti del Cavallino, con un risultato complessivo positivo, ma con la chiara consapevolezza del lavoro ancora da svolgere.

Vasseur ha voluto dissipare alcune interpretazioni errate emerse nei giorni precedenti, che suggerivano una svolta tecnica imminente.

"Ieri ci sono state parecchie incomprensioni", ha dichiarato. "Ho letto che qualcuno parlava di un 'nuovo campionato' a partire da Miami, ma il senso delle mie parole era diverso: tutti, sulla griglia, porteranno aggiornamenti e avranno tempo per lavorare anche sul software. Questo significa che ci sarà un’evoluzione generale, non che saremo gli unici a fare un passo avanti tra Giappone e Miami. Dobbiamo prestare attenzione a questo punto".

Sviluppo tecnico e confronto con la concorrenza

Guardando al futuro, l'ingegnere francese ha sottolineato come il contesto tecnico sia ancora in piena evoluzione: "È vero che abbiamo un mese di pausa, cosa non consueta in Formula 1, ma siamo ancora all’inizio del ciclo di omologazione di questa vettura e tutti i team stanno spingendo al massimo per migliorare.

È inevitabile che ci sarà un passo avanti per tutti, e vedremo quale sarà la situazione una volta arrivati a Miami". Il Team Principal ha inoltre evidenziato la necessità di intervenire su ogni area della monoposto: "Le prestazioni arrivano da ogni area, quindi dobbiamo lavorare su tutto. È vero che abbiamo un deficit sul rettilineo, ma questo aspetto è quasi congelato fino al prossimo step regolamentare. Per il resto, dobbiamo concentrarci su aerodinamica, gomme, assetto, su ogni dettaglio".

Il confronto con la Mercedes rimane un punto focale: "Per quanto riguarda la Mercedes, credo che la differenza tra qualifica e gara sia una tendenza che vediamo dall’inizio della stagione. Non so esattamente quale sia il loro vantaggio sul giro secco, forse cinque o sei decimi, ma in gara questo margine si riduce.

Probabilmente è legato anche all’overtake mode: quando sei nel gruppo e in lotta, puoi sfruttare la scia e restare vicino. Questo però significa che, se vogliamo stare davanti, dobbiamo fare ancora un passo in avanti. È questo il nostro prossimo obiettivo".

Gli aggiornamenti Ferrari in vista di Miami

Il calendario della Formula 1 prevede una prolungata pausa tra il GP del Giappone e quello di Miami, con quattro settimane senza attività in pista. Questa finestra temporale offre ai team l’opportunità di analizzare i dati raccolti nelle prime gare e di pianificare gli aggiornamenti da introdurre. La Ferrari, in particolare, ha in programma di portare un consistente pacchetto di aggiornamenti proprio in occasione del Gran Premio di Miami.

Vasseur aveva già anticipato: "Stavamo pianificando di introdurre un buon pacchetto di aggiornamenti per il Bahrain e quindi lo posticiperemo a Miami. Vedremo poi se riusciremo a introdurre anche parti che sarebbero dovute arrivare più avanti. Forse riusciremo a portare un pacchetto e mezzo di aggiornamenti per Miami".

La pausa di aprile si configura dunque come una fase cruciale per lo sviluppo delle monoposto. Tutti i team, inclusa la Ferrari, sono impegnati a sfruttare al meglio questo periodo per affinare le proprie vetture e presentarsi preparati alla ripresa del campionato. La sfida con la Mercedes resta aperta, ma Vasseur ribadisce l'importanza di evitare false illusioni: "Non voglio che ci siano equivoci: tutti svilupperanno la vettura e miglioreranno entro Miami, e noi stiamo già lavorando su ogni area della prestazione".