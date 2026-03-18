Il Venezuela ha scritto una pagina di storia sportiva, conquistando per la prima volta il prestigioso titolo del World Baseball Classic. La nazionale sudamericana ha trionfato sugli Stati Uniti con un punteggio finale di 3-2 in una finale avvincente, disputata a Miami. Il momento decisivo, carico di un profondo significato sportivo e simbolico, è arrivato al nono inning, quando Eugenio Suárez ha realizzato un doppio che ha sigillato la vittoria per la sua squadra.

La finale di Miami e il suo contesto

La partita che ha consegnato la coppa al Venezuela si è svolta il 17 marzo 2026 al LoanDepot Park di Miami, un impianto gremito da oltre 36.000 spettatori.

L'atmosfera era elettrizzante, dominata da un'ondata di tifosi venezuelani che hanno trasformato lo stadio in un'esplosione di colori e passione nazionale. Il punto della vittoria, che ha portato il Venezuela sul 3-2, è stato messo a segno proprio nel nono inning grazie al decisivo doppio di Eugenio Suárez. Questa finale non è stata solo un evento sportivo, ma ha assunto anche un notevole valore politico, come evidenziato da un post ironico dell'ex presidente statunitense Donald Trump. Prima della partita, Trump aveva provocatoriamente scritto: “Ultimamente stanno succedendo cose positive al Venezuela. Mi chiedo a cosa sia dovuta questa magia… Stato numero 51?”. Dopo la sconfitta della sua nazionale, ha rincarato la dose con un lapidario: “Status di Stato”.

Un trionfo che unisce la nazione

Il successo storico del Venezuela è stato accolto con un'ondata di euforia e celebrazioni in tutto il paese. A Caracas, la presidente ad interim Delcy Rodríguez ha immediatamente dichiarato il mercoledì della finale come “giorno di giubilo nazionale”, sottolineando come “Questo trionfo è una vittoria per la passione, il talento e l’unità che ci definiscono come venezuelani”. Migliaia di venezuelani si sono riversati nelle strade della capitale, sventolando con orgoglio le bandiere nazionali e festeggiando con entusiasmo. Questa vittoria ha rappresentato un momento di grande sollievo e unità per una nazione che ha affrontato anni di difficoltà economiche e politiche, e che si trovava a poche settimane dalla cattura del leader Nicolás Maduro.

Il trionfo nel baseball ha offerto un'occasione per il popolo di ritrovarsi e celebrare un successo condiviso.

Dettagli della storica partita

La conquista del World Baseball Classic segna il primo titolo in assoluto per la nazionale venezuelana in questo prestigioso torneo. La partita, giocata davanti a un pubblico appassionato, ha visto gli Stati Uniti pareggiare momentaneamente il conto con un fuoricampo di Bryce Harper all'ottavo inning, portando il punteggio in parità e aumentando la tensione. Tuttavia, la risposta venezuelana non si è fatta attendere, culminando con il doppio decisivo di Suárez nel nono inning. A chiudere magistralmente la partita, garantendo la storica vittoria, è stato il lanciatore Daniel Palencia, che ha realizzato una salvezza perfetta. Questo risultato non solo celebra l'eccellenza sportiva, ma rafforza anche l'identità e l'orgoglio di una nazione.