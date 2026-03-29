La staffetta mista ha rappresentato l'emozionante atto conclusivo dei Campionati Italiani di sci di fondo, un evento di spicco svoltosi nella pittoresca località di St. Barthélemy, nel cuore della Valle d'Aosta. La competizione, caratterizzata da un elevato livello tecnico, ha visto confrontarsi numerose formazioni, sia militari che civili, in una giornata dedicata alla disciplina della tecnica classica.

Le condizioni di gara prevedevano tre frazioni distinte, ciascuna della lunghezza di 7,5 chilometri, mettendo alla prova la resistenza e l'abilità degli atleti.

A trionfare, conquistando il titolo italiano, è stato il solido terzetto delle Fiamme Gialle. La squadra, composta da Giandomenico Salvadori, Caterina Ganz e Davide Graz, ha tagliato il traguardo per prima, fermando il cronometro sull'ottimo tempo di 1:01’49"8, frutto di una prestazione corale impeccabile.

La lotta per il podio è stata serrata. Al secondo posto si è classificata la compagine dei Carabinieri, formata da Lorenzo Romano, Martina Di Centa e Teo Galli, che ha concluso la propria prova con un distacco di 20"1 dai vincitori. Il terzo gradino del podio è stato meritatamente occupato dalla squadra dell’Esercito, con Paolo Ventura, Cristina Pittin e Martin Coradazzi, che ha registrato un ritardo di 51"9 dalla testa della classifica, completando così il quadro delle medaglie.

Le prestazioni delle squadre e i protagonisti in evidenza

L'impegno delle forze armate nel sci di fondo è stato evidente anche dalla notevole partecipazione e dai risultati ottenuti. L’Esercito, in particolare, ha dimostrato una notevole profondità di organico, schierando ben tre squadre nelle posizioni di vertice. Oltre al podio, la squadra C dell'Esercito, composta da Fabrizio Poli, Federica Cassol e Aksel Artusi, ha ottenuto un lusinghiero quarto posto. Subito dietro, in quinta posizione, si è piazzata la squadra B dell'Esercito, con Giacomo Petrini, Martina Bellini e Giacomo Gabrielli. I loro distacchi dai campioni sono stati rispettivamente di 1’42"1 e 1’46".

La sesta posizione è stata appannaggio delle Fiamme Gialle B, che hanno visto in gara Elia Barp, Francesca Franchi e Gabriele Matli.

Questa formazione ha chiuso la sua performance a un solo decimo di secondo dal quinto posto, a testimonianza dell'equilibrio e della competitività della gara.

Considerazioni conclusive sulla stagione di sci di fondo

La staffetta mista di St. Barthélemy non ha rappresentato solo una gara, ma anche il sipario sull'intera stagione nazionale di sci di fondo. Questo evento ha offerto importanti spunti di analisi e prospettive interessanti in vista delle future sfide agonistiche. La conferma della presenza di atleti di grande valore all'interno delle squadre militari italiane è un dato significativo, che sottolinea il costante lavoro di preparazione e il potenziale del movimento.

Il risultato eccezionale ottenuto dal terzetto delle Fiamme Gialle, con Salvadori, Ganz e Graz, si configura come un segnale estremamente positivo per l'intero comparto del fondo italiano. Tale successo infonde fiducia e ottimismo, proiettando il movimento verso un futuro di ulteriori successi e riconoscimenti a livello nazionale e, si spera, internazionale.