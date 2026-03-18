La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG) ha ufficializzato il proprio impegno per la realizzazione di un nuovo impianto dedicato agli sport del ghiaccio nell’area metropolitana milanese. Questa iniziativa si inserisce nel più ampio contesto delle azioni volte a consolidare l’eredità dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, assicurando una struttura all'avanguardia per il futuro del movimento sportivo sul territorio.

Un progetto per l'eredità olimpica

La FISG ha confermato il pieno sostegno al progetto promosso da Fondazione Fiera Milano, che mira alla creazione di una struttura permanente per le discipline del ghiaccio.

Parallelamente, è in fase di valutazione la realizzazione di un impianto temporaneo nell’area di Rho Fiera. Questa soluzione transitoria è pensata per ospitare attività sportive ed eventi, rappresentando un primo passo concreto verso la costruzione di una struttura moderna e pienamente rispondente alle esigenze della città di Milano e dell'intero movimento sportivo.

Il ruolo della Federazione e il dialogo territoriale

In relazione alle discussioni sulla possibile formazione di una nuova squadra di hockey a Milano, la FISG ha precisato la posizione del suo presidente, Andrea Gios. Il presidente ha dichiarato di non essere coinvolto e di non avere intenzione di assumere alcun ruolo nella futura presidenza di tale società sportiva.

«Il mio unico interesse – ha sottolineato Andrea Gios – è favorire la crescita del movimento degli sport del ghiaccio e contribuire allo sviluppo di un progetto che possa lasciare una vera eredità sportiva alla città dopo i Giochi Olimpici».

La Federazione sta attivamente collaborando con le istituzioni locali, gli operatori del settore e il movimento sportivo cittadino. L'obiettivo primario è capitalizzare l'entusiasmo generato dai Giochi Olimpici, trasformandolo in un'opportunità stabile e duratura per la comunità. A tal fine, sono stati avviati specifici contatti con la dirigenza dell’Hockey Club Milano Devils, con l'intento di coinvolgere attivamente le società giovanili e l'ampio bacino di praticanti e appassionati presenti nella città.

Le infrastrutture post-Giochi a Milano

Le autorità locali e sportive hanno delineato il futuro delle infrastrutture per l'hockey su ghiaccio a Milano. Il Comune, la Regione, Fondazione Fiera, la FISG e il CONI hanno concordato che l’hockey su ghiaccio continuerà a trovare spazio in Fiera Milano, all'interno di una struttura temporanea che sarà pronta entro il prossimo ottobre. Questa soluzione è prevista in attesa della realizzazione di un impianto definitivo e all'avanguardia.

Il sindaco Giuseppe Sala ha evidenziato l'importanza strategica di dotare Milano di un impianto adeguato, che possa servire non solo gli atleti professionisti ma anche la cittadinanza, promuovendo la pratica sportiva a tutti i livelli.

A conferma del supporto istituzionale al progetto, il governatore lombardo Attilio Fontana e il presidente di Fondazione Fiera, Giovanni Bozzetti, hanno ribadito il loro impegno per la riuscita di questa iniziativa.