La nazionale italiana di flag football ha ufficialmente convocato diciannove atleti per un raduno che si svolgerà a Roma, presso il Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti”, dal 12 al 15 marzo. L’iniziativa rappresenta un passaggio cruciale nel percorso di avvicinamento ai Campionati Mondiali di flag football, in programma questa estate a Düsseldorf.
Raduno e convocati per i Mondiali
Il raduno, organizzato dalla FIDAF su indicazione dell’head coach Massimiliano Bonomo, vedrà la partecipazione di diciannove atleti selezionati per lavorare sul campo in vista dell’appuntamento iridato.
A questi si aggiungono quindici giocatori provenienti da club laziali, che prenderanno parte allo scrimmage previsto il 15 marzo.
L’elenco dei convocati comprende: Simone Alinovi, Leonardo Barzan, Jordan Bouah, Claudio Corrado, Pietro Costanzini, Marco Fabbri, Andrea Fantin (Raiders Roma), Michelangelo Luigi Franchi, Matteo Galante, Daniele Angelo Latorraca, Paolo Lazzaretto (Giaguari Torino), Eugenio Mannato (Lazio Marines), Riccardo Petrilli (Dolphins Ancona), Matteo Maria Francesco Petrini, Adalberto Rinaldi (Trappers Cecina), Raffaele Rotelli, Tamsir Seck, Andrea Volonnino e Luke Zahradka.
Scrimmage: test tecnico in preparazione
Lo scrimmage del 15 marzo rappresenta un momento tecnico fondamentale per testare schemi e affiatamento del gruppo.
L’obiettivo è consolidare l’identità di gioco e valutare le soluzioni tattiche in vista dei Mondiali.
Contesto internazionale e preparazione azzurra
Il raduno di Roma segue il primo step internazionale disputato a Madrid, nel torneo “Inter Flag”, che ha fornito indicazioni tecniche importanti allo staff azzurro. La partecipazione a competizioni internazionali e la continuità nei raduni testimoniano l’impegno della FIDAF nel costruire un percorso solido verso i grandi appuntamenti internazionali.