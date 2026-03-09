Il presidente del Fondo di fine carriera del calcio, Leonardo Grosso, è intervenuto da Roma per chiarire la situazione dell’ente, ribadendo con fermezza che “il Fondo è solido, ci sono i soldi per pagare tutti”. Questa dichiarazione giunge in risposta alle critiche sollevate nelle ultime settimane da un ufficio legale, agendo per conto di alcuni clienti.

Struttura e funzionamento del Fondo

Grosso ha illustrato come il fondo previdenziale, previsto dall’articolo 4.7 della legge 91 e oggi disciplinato dal decreto 36 oltre che dallo Statuto dell’ente, raccolga contributi da calciatori, allenatori professionistici e, dal luglio 2021, anche dai preparatori atletici (con l’eccezione di quelli di Serie A).

Dal 2022, il fondo include anche il calcio femminile professionistico. L’aliquota di versamento è stabilita al 7,5% dello stipendio mensile: il 6,25% è a carico delle società, mentre l’1,25% grava sul tesserato, con un tetto massimo definito annualmente da una circolare INPS.

Gestione finanziaria e trasparenza

Il presidente ha sottolineato che non è prevista una rivalutazione automatica dei contributi. “L’eventuale incremento deriva dagli avanzi di gestione attribuiti secondo le delibere e le previsioni statutarie, non da interessi o rivalutazioni garantiti”, ha spiegato. Le accuse di mancato versamento sono state definite “infondate”, poiché “tutti i calciatori e allenatori possono verificare dai loro estratti conto che il fondo ha sempre distribuito gli avanzi di gestione, al netto delle riserve legali e statutarie previste”.

Tra queste riserve, Grosso ha menzionato quella destinata a iniziative in favore degli iscritti, come il corso di “Segretario Amministrativo” che ha offerto borse di studio a ex calciatori per tirocini presso club o Leghe, molti dei quali hanno portato a stabilizzazioni professionali. È stata inoltre attivata una piattaforma per lo studio della lingua inglese, accessibile a tutti gli iscritti.

In merito alla sostenibilità, Grosso ha affermato che il valore attuale degli investimenti, delle disponibilità bancarie e della partecipazione nella Sport Invest 2000 SpA supera i debiti verso gli iscritti per contributi e avanzi di gestione dovuti. L’ente, quindi, è attualmente in grado di rimborsare tutti gli iscritti con posizioni aperte, registrando un avanzo rispetto alle liquidazioni.

Sport Invest 2000 SpA e contenzioso

Sport Invest, società di gestione immobiliare costituita nel 1993 con l’acquisizione della sede del Fondo, persegue la diversificazione degli investimenti. Nel tempo, sono stati acquistati immobili per un valore superiore alla partecipazione del Fondo nella società. È in corso la vendita di due unità immobiliari, il cui imminente perfezionamento genererà un’importante plusvalenza, seguendo l’esempio di un’altra operazione di vendita conclusa con successo nel 2021.

Riguardo al contenzioso in atto, Grosso ha chiarito che la disputa verte esclusivamente sull’accesso alla documentazione. “Il Giudice non è entrato nel merito di altre questioni, come qualcuno vorrebbe far credere”, ha precisato.

Nonostante non sia obbligatorio per legge, il Fondo dispone di un Collegio Sindacale e ha volontariamente sottoposto il bilancio al controllo di società di revisione, che ha sempre espresso un giudizio positivo sull’operato dell’organo amministrativo. Per accrescere la trasparenza e semplificare le procedure di liquidazione e consultazione della posizione contributiva, è stato sviluppato un portale di facile accesso, accessibile tramite credenziali rilasciate su richiesta con firma autenticata (non necessariamente notarile) per tutelare gli iscritti da potenziali truffe.

Trasparenza e controlli

Il presidente Grosso aveva già in precedenza evidenziato che il Fondo opera “nella massima trasparenza, in coerenza con quanto previsto dallo Statuto”.

L’ente è soggetto alla vigilanza di un Collegio sindacale triadico e il bilancio è sottoposto a revisione legale. “Tutti gli iscritti, autonomamente, possono accedere online alla piattaforma gestita dal Fondo e controllare, in tempo reale, la loro posizione, con il dettaglio delle somme maturate”, aveva dichiarato, aggiungendo che “nessun iscritto ha mai agito nei confronti dell’ente per la mancata corresponsione delle somme dovute”.