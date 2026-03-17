Arianna Fontana, icona dello short track italiano, non esclude la partecipazione alle Olimpiadi Invernali del 2030. Dopo i Giochi di Milano Cortina 2026, ha conquistato tre medaglie, superando il record storico di Edoardo Mangiarotti. Con quattordici podi olimpici, è l'atleta italiana più decorata nella storia dei Giochi.

A trentacinque anni, la pattinatrice ha dimostrato eccezionale competitività, ottenendo l'argento nei 500 metri e nella staffetta femminile, oltre all'oro nella staffetta mista. Ha così raggiunto il podio per la sesta edizione consecutiva dei Giochi Olimpici.

La sua carriera, iniziata vent'anni fa con un bronzo in staffetta a Torino a soli quindici anni, continua a definire nuovi standard.

Il futuro agonistico di Arianna Fontana

A margine di un evento a Milano, Arianna Fontana ha chiarito di non aver ancora preso una decisione definitiva sul suo futuro. “Fisicamente potrei farcela, ma devo trovare la giusta motivazione”, ha dichiarato. Ha aggiunto che la stagione è stata “lunga, complicata, difficile, pesante”, ma le ha dato “una nuova consapevolezza, perché a 35 anni il mio corpo ha reagito a tre infortuni importanti in modo veramente inaspettato e incredibile”. Le sue parole evidenziano fatica e sorprendente resilienza fisica.

Dopo le gare olimpiche di Assago, Fontana ha scelto di non partecipare ai Mondiali di Montreal, rimandando l'annuncio di un eventuale ritiro.

La decisione conferma la sua intenzione di prendersi il tempo per una valutazione approfondita. La possibilità di una nuova avventura olimpica, con le Olimpiadi Invernali del 2030 in Francia, resta una concreta ipotesi.

L'eredità di una leggenda dello sport

Il percorso di Arianna Fontana è un capitolo irripetibile nello sport italiano. Le sue quattordici medaglie olimpiche hanno superato il primato di Edoardo Mangiarotti, stabilendo un nuovo punto di riferimento per l'eccellenza sportiva nazionale. La sua straordinaria carriera è un esempio di resilienza, determinazione e costante ricerca della perfezione, mantenendo un'atleta ai vertici mondiali per oltre due decenni. Il suo impatto va oltre i risultati individuali, fungendo da potente fonte di ispirazione per le nuove generazioni.

Il futuro agonistico di Fontana resta incerto, ma la sua figura continua a essere un faro per lo short track e per l'intero movimento sportivo azzurro. L'attesa per la sua decisione finale è palpabile, con il mondo dello sport che si interroga sulla prossima sfida di questa leggendaria campionessa.