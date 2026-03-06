Charles Leclerc ha dominato la prima sessione di prove libere del Gran Premio di Formula 1 d’Australia a Melbourne, segnando il miglior tempo in 1’20"267. Alle sue spalle si è piazzato il compagno di squadra Lewis Hamilton, staccato di 0"469, mentre Max Verstappen ha ottenuto il terzo tempo.

Prestazioni in evidenza

Leclerc ha imposto il ritmo fin dalle battute iniziali, confermando la competitività della Ferrari in questa prima fase del weekend australiano. Hamilton ha confermato la forza del team con un secondo tempo solido, mentre Verstappen ha chiuso al terzo posto, confermando Red Bull tra i protagonisti.

Contesto e riscontri

La sessione ha confermato le indicazioni emerse nei test pre-stagionali, con Ferrari in evidenza fin dalle prime battute. Il risultato di Leclerc e Hamilton offre un segnale chiaro sulla forma della Scuderia all’inizio del campionato.

Problemi tecnici e difficoltà

La sessione ha visto Ferrari monopolizzare le prime due posizioni, con Leclerc davanti a Hamilton e Verstappen terzo. La sessione è stata caratterizzata anche da problemi tecnici per altri team: Lando Norris ha dovuto interrompere la sessione per un guasto al cambio, mentre Aston Martin ha avuto difficoltà a completare giri significativi.