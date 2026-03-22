Il grande giorno è arrivato per Mattia Furlani, pronto a scendere in pedana per la finale del salto in lungo maschile ai Mondiali Indoor 2026. L'evento, tra i più attesi della rassegna iridata al coperto, si terrà oggi, domenica 22 marzo, alle ore 19.12 a Toruń, in Polonia. L'azzurro, già campione del mondo indoor e outdoor, è chiamato a difendere il titolo conquistato dodici mesi fa a Nanchino, in una sfida che si preannuncia ricca di emozioni.

Tutti gli occhi saranno puntati sul "testa a testa rovente" con il temibile bulgaro Bozhidar Saraboyukov.

Quest'ultimo, infatti, lo scorso anno superò Furlani di un solo centimetro agli Europei Indoor, aggiungendo un ulteriore livello di rivalità a questa finale mondiale. La posta in gioco è altissima e il duello promette scintille.

Il percorso dei protagonisti

Mattia Furlani si presenta a questo appuntamento cruciale in uno stato di forma eccezionale, reduce da una stagione invernale di altissimo livello. L'atleta italiano ha vinto tutte le gare a cui ha preso parte negli ultimi due mesi, culminando con un impressionante salto di 8,39 metri realizzato a Metz. Questa serie di successi lo posiziona tra i favoriti indiscussi per la conquista del podio.

Dall'altra parte della pedana, Bozhidar Saraboyukov arriva a Toruń forte della miglior prestazione mondiale stagionale, un notevole 8,45 metri registrato a Belgrado.

Questo dato sottolinea la sua pericolosità e la sua ambizione al titolo. Il precedente scontro in Francia, dove Furlani ha avuto la meglio, aggiunge un ulteriore elemento di sfida a questo nuovo capitolo del loro duello sportivo.

Dove seguire la finale: tv e streaming

Per tutti gli appassionati che desiderano seguire in diretta le gesta di Mattia Furlani, la finale del salto in lungo maschile sarà ampiamente coperta. La trasmissione televisiva sarà disponibile su RaiSportHD (in chiaro) e su Sky Sport Arena (canale 204), per gli abbonati Sky, garantendo una copertura completa dell'evento.

Anche per quanto riguarda lo streaming, le opzioni sono molteplici. Sarà possibile seguire la gara gratuitamente su Rai Play.

Per gli abbonati, invece, la diretta sarà disponibile su Sky Go e NOW. Inoltre, OA Sport fornirà una dettagliata diretta testuale dell'evento.

La delegazione italiana ai Mondiali Indoor

La presenza di Mattia Furlani a Toruń è parte di una nutrita e qualificata delegazione italiana, composta da 26 azzurri selezionati per la rassegna iridata, in programma dal 20 al 22 marzo. Oltre a Furlani, il team include altri atleti di spicco come Nadia Battocletti, Andy Diaz e Zaynab Dosso. Questa composizione evidenzia la forza del movimento atletico italiano, pronto a competere ai massimi livelli e puntare a importanti risultati.