La 88ª edizione della classica belga, ora conosciuta come In Flanders Fields ma ancora ampiamente riferita come Gand-Wevelgem, si prepara a prendere il via domenica 29 marzo 2026. La corsa partirà da Middelkerke per concludersi a Wevelgem, promettendo spettacolo e grandi emozioni. Tra i nomi più attesi al nastro di partenza figura l'italiano Jonathan Milan, designato come punta di diamante della formazione italiana.

Protagonisti e Contesto della Corsa

La competizione, che tradizionalmente apre la settimana delle classiche fiamminghe, ha subito negli anni recenti una significativa evoluzione.

Da gara prediletta per i velocisti, si è trasformata in un appuntamento cruciale per i "cacciatori di classiche", corridori capaci di affrontare percorsi impegnativi e tattici. L'Italia ripone le sue speranze in Jonathan Milan, che sarà il riferimento principale della squadra. Tra gli altri grandi favoriti per la vittoria finale spiccano nomi di calibro internazionale come Mathieu van der Poel e Mads Pedersen, entrambi noti per la loro forza e capacità di interpretare al meglio questo tipo di gare.

Le Squadre e i Corridori al Via

La startlist della Gand-Wevelgem 2026 vede schierate alcune delle formazioni più competitive del panorama ciclistico mondiale, ognuna con i propri assi nella manica. La squadra Lidl-Trek si presenta con un quintetto di rilievo, capitanato da Mads Pedersen e che include Jonathan Milan, Søren Kragh Andersen, Mathias Sunekær Nørgaard, Toms Skujins, Jakob Söderqvist e Edward Theuns.

Tra le altre compagini di punta, la Soudal Quick-Step punta su Tim Merlier, affiancato da Ayco Bastiaens, Yves Lampaert, Paul Magnier, Laurenz Rex, Jasper Stuyven e Bert Van Lerberghe. L'Alpecin-Premier Tech schiera una formazione potente con Mathieu van der Poel e Jasper Philipsen, supportati da Maurice Ballerstedt, Silvan Dillier, Jonas Geens, Jonas Rickaert e Florian Sénéchal.

La Bahrain Victorious affida le sue ambizioni a Matej Mohorič, con Phil Bauhaus, Alessandro Borgo, Kamil Gradek, Alec Segaert e Vlad Van Mechelen a completare la squadra. La EF Education – EasyPost presenta Kasper Asgreen, Vincenzo Albanese, Luke Lamperti, Alastair Mackellar, Madis Mihkels, Matthias Schwarzbacher e Colby Simmons. Infine, la Ineos Grenadiers si affida a Filippo Ganna, Kim Alexander Heiduk, Magnus Sheffield, Artem Shmidt, Connor Swift, Ben Turner e Sam Watson, completando un parterre di altissimo livello.