L'edizione 2026 della Gand-Wevelgem, ribattezzata ufficialmente «In Flanders Fields», ha preso il via da Middelkerke, con l'obiettivo di raggiungere Wevelgem dopo un percorso impegnativo di 240,8 chilometri. La storica classica belga, giunta alla sua 88ª edizione e considerata un appuntamento cruciale nel calendario ciclistico, è iniziata intorno alle ore 11:00. Un'importante novità di questa edizione è stata l'assenza dell'ex vincitore Mads Pedersen, costretto a un forfait dell'ultimo minuto per motivi fisici. Questa defezione ha consolidato il ruolo di Mathieu van der Poel, fresco vincitore dell’E3 Saxo Classic, come il favorito assoluto della corsa.

Tra i nomi da tenere d'occhio figurano anche Wout van Aert e una rosa di velocisti di spicco, tra cui Jonathan Milan, Jasper Philipsen, Paul Magnier, Arnaud De Lie e Tobias Lund Andresen, tutti pronti a contendersi la vittoria in caso di arrivo allo sprint.

Le prime fasi della gara sono state caratterizzate da un susseguirsi di attacchi e scatti, che hanno animato il plotone fin dai chilometri iniziali. A circa quaranta chilometri dalla partenza, un'azione decisa ha portato alla formazione di una fuga composta da otto corridori: Julius Johansen (UAE Team Emirates – XRG), Camille Charret (Cofidis), Victor Vercouillie (Team Flanders – Baloise), Wessel Mouris (Unibet Rose Rockets), Dries De Bondt (Team Jayco AlUla), Hartthijs de Vries (Unibet Rose Rockets), Jules Hesters (Team Flanders – Baloise) e Frits Biesterbos (Team Picnic PostNL).

Questo gruppo di testa ha rapidamente accumulato un vantaggio considerevole, che ha raggiunto i quattro minuti sul gruppo principale. Il plotone, nel frattempo, ha mantenuto un ritmo controllato, con la formazione Alpecin-Premier Tech in evidente posizione di comando e gestione della situazione.

Il percorso: tra pavé e muri iconici

Il tracciato della Gand-Wevelgem si sviluppa in diverse sezioni distintive. La prima parte è prevalentemente pianeggiante, spesso influenzata dal vento laterale che soffia sul rettilineo di De Moeren, un elemento tattico cruciale. Successivamente, i corridori affrontano i primi settori di pavé, come la Beauvoordestraat e la Veurnestraat, che richiedono abilità e potenza.

La corsa si anima ulteriormente con l'introduzione delle salite, o "muri": lo Scherpenberg (1,4 km al 2,3%), il Baneberg (1 km al 7%) e il Montberg (1 km al 5%). Il punto focale è il celebre Kemmelberg, affrontato inizialmente dal versante Belvedere (0,4 km al 10%). Dopo aver superato tre impegnativi settori sterrati, il percorso ripropone in sequenza il Montberg, il Kemmelberg e lo Scherpenberg. L'ultima asperità è ancora il Kemmelberg, questa volta dal versante Oussuaire (0,8 km al 9,7%). Superata quest'ultima difficoltà, gli ultimi 35,5 km si snodano su un terreno vallonato ma senza ulteriori salite significative, aprendo la strada al finale.

Favoriti e strategie di gara

Le aspettative sono alte per Mathieu van der Poel, universalmente riconosciuto come il favorito principale.

La sua strategia è chiara: attaccare sui muri più impegnativi per tentare di staccare tutti gli avversari e giungere al traguardo in solitaria. L'assenza di un rivale temibile come Mads Pedersen ha senza dubbio amplificato la pressione e le speranze riposte su di lui. Tuttavia, la dinamica della corsa potrebbe cambiare: se il gruppo dovesse riuscire a rimanere compatto fino alle fasi conclusive, sprinter di altissimo livello come Wout van Aert e gli altri velocisti precedentemente menzionati avrebbero l'opportunità di giocarsi la vittoria in una volata di gruppo, rendendo il finale imprevedibile.

Al momento di questo aggiornamento, la Gand-Wevelgem 2026 è ancora in corso e si preannuncia un finale avvincente.

La fuga a otto corridori mantiene un vantaggio di circa quattro minuti sul gruppo inseguitore, il quale si mostra ben organizzato e sotto il controllo strategico della squadra Alpecin-Premier Tech, che sta dettando il ritmo in attesa del momento opportuno per l'azione decisiva. La tensione è palpabile mentre la corsa si avvicina alle sue fasi culminanti.

La Gand-Wevelgem: tradizione e innovazione

L'edizione attuale della classica belga segna un punto di svolta significativo, introducendo importanti cambiamenti che ne ridefiniscono l'identità. La nuova denominazione ufficiale, «In Flanders Fields – from Middelkerke to Wevelgem», rappresenta la prima variazione del nome della gara dal lontano 1934, testimoniando un'evoluzione storica.

Parallelamente, la partenza è stata spostata dalla tradizionale Ypres a Middelkerke, una modifica strategica che si inserisce nel contesto di una nuova partnership decennale. Questo accordo mira a consolidare l'organizzazione dell'evento e a rafforzarne il prestigio a livello internazionale, proiettando la Gand-Wevelgem verso il futuro pur mantenendo salde le sue radici nella tradizione ciclistica fiamminga.