La Gand-Wevelgem femminile 2026 si appresta a infiammare la domenica degli appassionati di ciclismo, proponendo la sua tredicesima edizione in parallelo all'omonima gara maschile. Questa corsa in linea, un appuntamento fisso del calendario internazionale, prenderà il via e si concluderà a Wevelgem, coprendo una distanza di 135,2 chilometri. Il tracciato, celebre per i suoi settori di pavé e i numerosi muri, promette una battaglia avvincente tra le migliori atlete del panorama mondiale.

La partenza è fissata per le ore 14:30. Nei primi chilometri, il percorso non presenterà difficoltà altimetriche significative.

Tuttavia, la competizione entrerà nel vivo intorno al chilometro 60, quando le cicliste affronteranno tre impegnativi settori di pavé e ben cinque muri. L'ostacolo più temuto e decisivo sarà il doppio passaggio sul Kemmelberg, con il secondo assalto affrontato dal difficile versante di Ossuaire. L'arrivo stimato a Wevelgem è previsto per le ore 17:45 circa.

Le protagoniste: Wiebes punta al tris, Balsamo all'assalto

Tutti gli occhi saranno puntati sull'olandese Lorena Wiebes, indiscussa favorita e vincitrice delle ultime due edizioni. La sua capacità di resistere sulle asperità del tracciato per poi dominare le volate la rende l'atleta da battere. A tentare di sbarrarle la strada ci sarà l'azzurra Elisa Balsamo, che lo scorso anno si classificò seconda.

Tra le principali outsider figurano l'elvetica Elise Chabbey e la connazionale di Wiebes, Charlotte Kool. Per l'Italia, oltre a Balsamo, potrebbero giocare un ruolo importante anche Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto e Eleonora Camilla Gasparrini della UAE Team ADQ, pronte a cogliere ogni opportunità.

Dove seguire la corsa: orari e piattaforme

La Gand-Wevelgem femminile 2026 non godrà di copertura in diretta televisiva. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire la corsa in streaming. La trasmissione inizierà dalle 15:40 su Discovery Plus e HBO Max, per poi estendersi dalle 16:45 anche a Eurosport 2 HD e DAZN. Per chi desidera un aggiornamento costante e dettagliato, sarà disponibile la diretta testuale minuto per minuto fornita da OA Sport.

Storia e caratteristiche del percorso

La Gand-Wevelgem femminile vanta una storia relativamente giovane ma ricca di prestigio. Nata nel 2012 come evento nazionale, è stata inserita nel calendario UCI nel 2014 e ha raggiunto lo status di Women’s WorldTour nel 2016. L'edizione 2026, pur mantenendo la sua identità storica, è ufficialmente denominata “In Flanders Fields – from Middelkerke to Wevelgem”. Il percorso di 135,2 chilometri è un mix affascinante di tradizione e sfida, includendo tratti iconici come i Plugstreets, il Monteberg, il Kemmelberg, il Belvedère, lo Scherpenberg, il Baneberg e il Kemmelberg Ossuaire. Gli ultimi 80 chilometri del tracciato sono condivisi con la gara maschile, sottolineando la parità di sfida tecnica.

La storia recente della corsa è stata segnata dal dominio di Lorena Wiebes. Nel 2024, si è imposta in una volata al fotofinish contro Elisa Balsamo, mentre nel 2025 ha replicato il successo con una sprint dominante, anche grazie al prezioso supporto della compagna di squadra e campionessa del mondo Lotte Kopecky. Il tracciato, pur con il suo nuovo nome, rimane fedele alla sua essenza, continuando a rappresentare una delle prove più attese e spettacolari della stagione ciclistica femminile.