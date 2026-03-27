La Gand-Wevelgem femminile si appresta a vivere la sua tredicesima edizione con significative novità. Quest'anno, la celebre Classica del Nord cambia nome, diventando ufficialmente In Flanders Fields-In Wevelgem, e sposta la sua partenza da Ypres a Wevelgem. La corsa, che si estende per 135,2 chilometri, prenderà il via alle 14:30 e si concluderà nella medesima città belga, promettendo uno spettacolo avvincente.

Il Percorso e le sue sfide

Il tracciato si apre con una fase iniziale relativamente pianeggiante, priva di difficoltà altimetriche degne di nota.

Tuttavia, la competizione si infiamma rapidamente con l'introduzione di tre settori di pavé e cinque muri, elementi che storicamente si rivelano decisivi per l'esito della gara. Il momento cruciale è rappresentato dal secondo passaggio sul Kemmelberg, affrontato dal difficile versante di Ossuaire, che si erge come l'ultimo ostacolo significativo a circa 35 chilometri dall'arrivo. Nonostante queste insidie, la corsa mantiene la sua intrinseca caratteristica di un finale aperto, dove diverse strategie tattiche possono condurre alla vittoria. Il percorso conserva inoltre elementi storici come i Plugstreets e la sezione ventosa di De Moeren, e mantiene il passaggio attraverso il centro di Ypres, a testimonianza del legame con la Grande Guerra.

Le Protagoniste: Wiebes contro tutte

I favori del pronostico sono ampiamente assegnati alla fortissima velocista olandese Lorena Wiebes. La sua capacità di resistere efficacemente anche sugli strappi in salita per poi imporsi con prepotenza allo sprint la rende la candidata principale al successo. Non mancano però le rivali di alto livello, pronte a sfidare la dominatrice. Tra le più accreditate figurano la talentuosa svizzera Elise Chabbey del team FDJ United – SUEZ e l'italiana Elisa Balsamo, portacolori della Lidl-Trek. Per quanto riguarda le speranze azzurre, proveranno a lasciare il segno anche Chiara Consonni della CANYON//SRAM zondacrypto e Eleonora Camilla Gasparrini della UAE Team ADQ, entrambe determinate a giocarsi le proprie carte in questa prestigiosa Classica.

Una svolta storica per la Classica

Le modifiche introdotte quest'anno segnano una vera e propria svolta storica per la Gand-Wevelgem femminile. Per la prima volta dal lontano 1934, la corsa non prenderà il via da Ypres, ma da Wevelgem, un cambiamento che si allinea perfettamente con la nuova denominazione In Flanders Fields-In Wevelgem. Questa revisione è stata in parte dettata anche dai limiti di distanza massima imposti dall'UCI per le gare femminili, rendendo impraticabile una partenza da Middelkerke. La nuova denominazione e la partenza da Wevelgem rappresentano il primo cambiamento significativo dal 1934. Il tracciato ufficiale conferma i 135,2 chilometri di gara, con partenza e arrivo a Wevelgem, e un percorso che attraversa località come Gullegem, Moorsele, Zonnebeke, Langemark-Poelkapelle e Ypres, prima di affrontare i muri e i settori chiave che decideranno la vincitrice.