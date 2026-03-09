Filippo Ganna ha confermato il suo eccellente stato di forma conquistando la cronometro d’apertura della Tirreno‑Adriatico a Lido di Camaiore. Il ciclista della Ineos ha preceduto il compagno di squadra Thymen Arensman di 22 secondi e Max Walscheid e Magnus Sheffield di 26 secondi. Ganna ha sottolineato la sua intenzione di non esagerare in questa fase della stagione, al fine di arrivare al meglio alla Milano‑Sanremo.

Prestazione e strategia di Ganna

Filippo Ganna ha dimostrato un legame speciale con le strade di Lido di Camaiore, aggiudicandosi la cronometro per la quarta volta negli ultimi cinque anni.

Questo successo gli ha permesso di costruire un solido margine nella classifica generale della Tirreno‑Adriatico, confermando un incoraggiante stato di forma in vista dei prossimi grandi appuntamenti, tra cui la Sanremo e la Parigi‑Roubaix.

“Come ho detto già ieri, non ho voluto calcare troppo la mano quest’inverno in vista degli appuntamenti che verranno tra qualche settimana. Comunque bene. La condizione è buona e siamo qua per fare bene. Abbiamo visto come Arensman e Sheffield siano in buone posizioni, questo vuol dire che comunque la squadra c’è. Vediamo domani”, ha dichiarato Ganna.

Ambizioni calibrate in vista delle Classiche

Riguardo alle ambizioni per le prossime tappe, Ganna ha ricordato la sua esperienza dell’anno precedente: “L’anno scorso ho difeso la maglia per cinque tappe, anche se sarebbe stato bello tenerla per sei”, ha detto sorridendo.

“Non voglio calcare troppo la mano e arrivare poi stanco alla Classicissima, quindi vediamo come sarà questa Tirreno e dove le mie gambe potranno arrivare. Intanto però oggi godiamoci il risultato.”

Ha inoltre elogiato la squadra e le prospettive di Arensman: “Arensman uomo classifica della Ineos? Di sicuro ha fatto vedere che sta andando molto forte. Siamo qua con grandi ambizioni e cercheremo di fare il meglio possibile.”

La cronometro di apertura come terreno favorevole

La cronometro di apertura della Tirreno‑Adriatico si conferma un terreno particolarmente favorevole per Filippo Ganna, che ha già dimostrato in passato di saper esprimere valori elevati in questa specialità. La sua attuale prudenza appare una scelta strategica mirata a preservare le energie in vista delle imminenti Classiche di primavera.