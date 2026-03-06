Gian Piero Gasperini è intervenuto all’evento “Oltre la Medicina – Il coraggio di sbagliare”, organizzato dall’Università Cattolica del Sacro Cuore. Durante l’incontro, il tecnico ha dialogato con gli studenti sul tema dell’errore, analizzandone la sua presenza nello sport e nella vita quotidiana.

L’errore come normalità nel calcio

Gasperini ha evidenziato come il calcio sia “uno sport di assoluta tecnica imperfetta”. Ha sottolineato che commettere errori è la normalità per i calciatori, una circostanza che si verifica “in ogni allenamento, in ogni partita”.

Ha aggiunto che, talvolta, anche un tiro impreciso può portare al gol, dimostrando come la convivenza con l’errore sia una costante. “Forse noi sull’errore ci passiamo un po’ sopra, non ci condiziona totalmente. Questo ci allena a sbagliare e ad andare avanti”, ha spiegato il tecnico, evidenziando come questa attitudine sia fondamentale per la crescita.

Il pareggio con la Juventus e la gestione delle critiche

Il recente pareggio per 3-3 contro la Juventus è stato utilizzato da Gasperini come spunto per illustrare come affrontare le critiche e le sconfitte. Il tecnico ha indicato l’aspetto mediatico come il più gravoso, capace di trasformare il giudizio su un episodio determinante, come un gol sbagliato.

Ha poi citato una frase che adotta come principio: “Noi non perdiamo mai, o vinciamo o impariamo”. Questa prospettiva è considerata fondamentale, poiché dalle sconfitte si impara “molto di più che dalle vittorie”. Gasperini ha concluso che, se la partita contro la Juventus fosse finita 3-2, la squadra sarebbe stata più felice, ma avrebbe avuto maggiori difficoltà nel riconoscere gli errori commessi.

Il ciclo di incontri “Oltre la Medicina”

Il ciclo “Oltre la Medicina” si configura come una serie di incontri mensili promossi dalla Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università Cattolica del Sacro Cuore. Questi eventi sono progettati e organizzati dagli studenti stessi, con l’obiettivo di stimolare il dialogo tra generazioni su temi complessi e attuali.

L’iniziativa mira a superare i confini tradizionali dell’apprendimento (“oltre le aule, oltre i libri, oltre gli esami, oltre i reparti, oltre il camice bianco”), coinvolgendo figure di rilievo in diversi ambiti per arricchire il dibattito.