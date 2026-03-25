Il commissario tecnico della Nazionale italiana, Rino Gattuso, ha condiviso le sue riflessioni alla vigilia della decisiva semifinale dei play-off per i Mondiali contro l'Irlanda del Nord. L'allenatore ha definito l'incontro "la partita più importante della mia carriera di allenatore", evidenziando l'enorme responsabilità che percepisce. "Ho il Paese sulle mie spalle", ha dichiarato, aggiungendo: "Da sette mesi la gente mi dice 'portaci al Mondiale'. La pressione è tanta, ma ci sono abituato".

La sfida cruciale per la qualificazione

Questa semifinale dei play-off per la qualificazione ai Mondiali rappresenta un crocevia fondamentale per Gattuso.

Il tecnico azzurro è pienamente consapevole del peso delle aspettative, alimentate dalle continue sollecitazioni dei tifosi che desiderano ardentemente il ritorno dell'Italia alla rassegna iridata. Nonostante l'intensità della situazione, Gattuso non si sottrae alla pressione, ribadendo la sua abitudine a gestire contesti ad alta tensione. La richiesta incessante dei sostenitori – "portaci al Mondiale" – è un fardello che affronta con consolidata esperienza e ferma determinazione.

Strategie e contesto dei play-off

La semifinale contro l'Irlanda del Nord si disputerà a Bergamo, una scelta che potrebbe offrire un vantaggio agli azzurri. In caso di successo, l'Italia affronterebbe in finale la vincente tra Galles e Bosnia ed Erzegovina, in trasferta.

Gattuso ha sottolineato la fisicità dell'avversario nordirlandese e la necessità di preparare una "grande partita". Il tecnico ha inoltre espresso il desiderio di avere più giorni di preparazione con la squadra, auspicando uno stage per migliorare la compattezza del gruppo e ridurre le fragilità emerse in precedenza. Questo approccio strategico è volto a massimizzare le possibilità di successo in un cammino di qualificazione così delicato.