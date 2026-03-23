Il commissario tecnico della Nazionale, Gennaro Gattuso, ha lanciato un messaggio chiaro da Coverciano in vista della semifinale playoff per i Mondiali contro l’Irlanda del Nord, in programma giovedì a Bergamo: “Niente alibi, ci meritiamo tutti una gioia”. Spiegando che “i calendari si conoscono, non c’è tempo per pensare ad altro”, Gattuso ha sottolineato l’intenso lavoro svolto con il suo staff, esortando a mantenere la “testa a giovedì” e a “trasmettere positività”, senza farsi condizionare dai successi passati come i “4 mondiali vinti, agli Europei vinti”.

Le scelte e la coesione del gruppo

Riguardo alle convocazioni, il ct ha assicurato che “le scelte sono state fatte in buonafede”, esprimendo rammarico per i giocatori esclusi che avrebbero meritato, come Bernardeschi, Fagioli, Zaniolo e Orsolini. Ha però ribadito la sua “grande fiducia in chi ho chiamato”, con l’obiettivo di “creare un gruppo” e la speranza di “centrare l’obiettivo”. Per l’“attaccamento mostrato” e il “lavoro fatto”, ha concluso, “ci meritiamo tutti una gioia”.

Condizioni fisiche e la strategia della serenità

Gattuso ha fornito un aggiornamento sulle condizioni fisiche degli azzurri: Scamacca e Bastoni presentano problemi all’adduttore, Tonali svolgerà un lavoro a basso carico, mentre l’affaticamento di Mancini non preoccupa.

Anche Calafiori, dopo un piccolo dolore, dovrebbe essere a disposizione. Sul caso di Chiesa, il selezionatore ha chiarito che il giocatore “a livello fisico aveva dei problemi e abbiamo deciso che non rimanesse”. Ha spiegato la sua filosofia: “quando capisco che qualcuno è titubante devo per forza fare una scelta, lui non se la sentiva e quindi è rientrato a casa”. Per Gattuso, “se un giocatore mi dice che non sta bene ed è convinto di questo, non si deve insistere e va accettato”, poiché “i rapporti sono importanti e vanno oltre una partita”. Ha enfatizzato la responsabilità di non rischiare infortuni gravi: “non posso permettermi che qualcuno sul campo ci lasci un ginocchio o rimedi uno strappo”.

Il messaggio principale per i calciatori è la serenità, elemento chiave per affrontare al meglio il momento cruciale. Gattuso ha infatti dichiarato: “non posso pensare di stordirli fino a giovedì con messaggi continui e dieci sedute video al giorno. E io per primo devo essere bravo a trasmettere serenità”, puntando a un clima di fiducia e compattezza, evitando pressioni eccessive in vista della sfida decisiva.

L’intenso lavoro di scouting

Il commissario tecnico ha dettagliato l’imponente lavoro di scouting e analisi svolto dal suo staff: sono state visionate 259 gare di Serie A (su 300), 15 di Coppa Italia, 3 di Supercoppa Italiana in Arabia Saudita. A queste si aggiungono 32 partite di campionati esteri (25 Premier League, 3 Carabao Cup, 2 Liga 1 Saudi Pro League, 1 Qatar Star League) e 62 incontri tra Champions League, Europa League e Conference League, sia in Italia che all’estero.

Infine, sono state analizzate 9 partite internazionali delle Nazionali avversarie, tra cui Moldavia, Estonia, Norvegia e Ungheria.

Un elogio particolare è stato rivolto a Bastoni, presente a Coverciano nonostante le condizioni fisiche: “Gli vanno fatti solo i complimenti per la professionalità. È qui da ieri mattina e sta lavorando per essere a disposizione per giovedì”.