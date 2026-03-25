Gennaro Gattuso, commissario tecnico della Nazionale italiana, ha definito la semifinale dei play-off contro l’Irlanda del Nord come “la gara più importante della mia carriera”. Questa dichiarazione, rilasciata alla vigilia dell’incontro in programma giovedì 26 marzo alle ore 20.45 allo Stadio di Bergamo, sottolinea l’enorme posta in gioco per la qualificazione al Mondiale.

La responsabilità del CT e la preparazione al match

Il CT azzurro ha enfatizzato il profondo senso di responsabilità che avverte. “Dal primo giorno, sono sette mesi che sento la gente che mi chiede di portarci al Mondiale”, ha affermato Gattuso, evidenziando la pressione e le aspettative che gravano sulle sue spalle.

Ha poi aggiunto: “Sento che è la gara più importante della mia carriera, anche se da un po’ faccio l’allenatore. Mi sono preparato, non sto pensando alle cose che vanno male. Voglio pensare positivo, in grande, poi domani vediamo”.

Gattuso ha descritto la partita come una sfida duplice, che richiede un approccio tattico ben definito: “In questa gara ci sono due partite, quella con e quella senza palla. La sofferenza dobbiamo metterla quando non abbiamo palla, poi quando l’abbiamo noi dobbiamo metterla in campo con la nostra velocità e qualità, arrivando nei loro 20-25 metri con qualità, sviluppando il tutto in maniera corretta”.

Lo spirito di squadra e l'obiettivo Mondiale

Il tecnico ha elogiato lo spirito di squadra mostrato dal gruppo, un elemento cruciale in vista di un appuntamento così decisivo.

“Tre, quattro, cinque di loro a inizio ritiro non si reggevano in piedi e alla fine c’erano. Scamacca non è voluto andare a casa. Lo spirito mi è piaciuto, io mi diverto molto in campo con loro. Riesco anche a cazzeggiare qualche volta, ma poi ognuno sa stare al suo posto. Tutto questo però dobbiamo metterlo in campo e raccogliere quanto stiamo seminando”, ha dichiarato Gattuso, sottolineando l’impegno e la coesione dei giocatori.

L’importanza della qualificazione è stata ribadita con forza: “Noi domani ci giochiamo qualcosa di importante. La responsabilità non è dei tifosi, le mancate qualificazioni sono state due delusioni pazzesche. Ma oggi non c’è tempo per parlare del passato, ma del nostro obiettivo.

Dobbiamo riuscire ad andare a questo Mondiale perché è fondamentale per noi. L’obiettivo è quello di riuscire a tornare dove siamo stati per tanti anni e anche da protagonisti”.

Il contesto della vigilia e gli aggiornamenti sui giocatori

Nel corso della stessa giornata della conferenza stampa, Gattuso aveva già espresso a Sky Sport la gravità del momento: “Questo è il match più importante della mia carriera. Sento che porto un Paese sulle spalle”, evidenziando il clima di tensione e l’enorme pressione che circonda la sfida contro l’Irlanda del Nord. Ha inoltre fornito aggiornamenti sulle condizioni fisiche dei giocatori chiave: Bastoni ha partecipato all’allenamento con una percentuale del 30-35%, Scamacca è ancora in ritardo nella preparazione, mentre Mancini, Politano e Calafiori sono stati dichiarati disponibili per la partita.