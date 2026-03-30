Rino Gattuso ha impresso un cambio di passo significativo nell'ultima seduta di allenamento a Coverciano, un momento cruciale prima della partenza della Nazionale italiana per la Bosnia. L'Italia si prepara così allo spareggio decisivo per la qualificazione al Mondiale, e il commissario tecnico ha voluto lanciare un segnale tattico e mentale ben preciso, volto a caricare la squadra per l'impegno imminente.

Le scelte tattiche per la sfida decisiva

Con il gruppo azzurro al completo, i primi quindici minuti della sessione, aperti alla stampa, hanno mostrato una partitella a campo ridotto.

Questo esercizio, svolto in un contesto informale ma altamente significativo, ha permesso a Gattuso di mescolare le carte e testare diverse soluzioni offensive e difensive. Le indicazioni più chiare sono emerse per il reparto avanzato, dove Moise Kean e Gianluca Retegui sono stati schierati insieme, suggerendo una possibile coppia d'attacco per la sfida fondamentale a Zenica. Un percorso leggermente diverso è stato seguito da Gianluca Scamacca, il quale, dopo aver iniziato l'allenamento con il resto della squadra, ha poi proseguito una sessione personalizzata a parte, sotto la supervisione attenta di un membro dello staff tecnico.

Logistica e presenze istituzionali

L'organizzazione del ritiro ha subito alcune modifiche logistiche, suggerite dalla UEFA, a causa delle condizioni meteorologiche avverse previste nella regione bosniaca.

La squadra azzurra lascerà il centro tecnico federale di Coverciano alle ore 15:30, per poi imbarcarsi su un volo charter speciale da Firenze intorno alle 16:30, diretto verso la sede della partita. Una volta giunti a destinazione, la delegazione italiana potrà contare su un supporto di alto livello: in tribuna, ad assistere all'incontro che potrebbe valere un posto al Mondiale, saranno presenti figure di spicco come il presidente della FIGC, Gabriele Gravina, e il capodelegazione, la leggenda del calcio italiano Gigi Buffon, simboli di un'intera nazione.

Le condizioni del campo e la preparazione finale

Le recenti e abbondanti precipitazioni, caratterizzate da pioggia e neve cadute copiosamente nei giorni scorsi, hanno reso il terreno di gioco dello stadio di Zenica particolarmente pesante, scivoloso e insidioso.

Per questo motivo, il commissario tecnico Gattuso ha saggiamente deciso di evitare l'allenamento di rifinitura direttamente sul campo della partita, optando invece per una sessione mattutina più controllata e sicura a Coverciano, preservando così i giocatori. L'arrivo della squadra in Bosnia è previsto intorno alle ore 19:00 locali, momento in cui gli azzurri effettueranno un sopralluogo del campo per valutarne le condizioni finali e parteciperanno alle consuete conferenze stampa della vigilia, completando così ogni dettaglio della preparazione per l'incontro che potrebbe segnare il destino della qualificazione mondiale.