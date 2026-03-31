George Bennett, ex corridore neozelandese di Jumbo-Visma e UAE Team Emirates, getta nuova luce sul percorso di Tadej Pogacar, rivelando retroscena inediti sulla trasformazione dello sloveno da talento naturale a macchina da guerra del ciclismo. Prima della storica sconfitta sul Col du Granon al Tour de France 2022, Pogacar non era il lavoratore instancabile che conosciamo oggi.

Bennett: 'Non sentiva la necessità di spingersi oltre'

Secondo Bennett, Pogacar evidenziava già allora un talento straordinario, ma non metteva lo stesso impegno degli altri corridori.

"Non era pigrizia", precisa il neozelandese in un’intervista al quotidiano spagnolo Marca, "ma semplicemente il frutto del suo dono naturale: era così bravo che non sentiva la necessità di spingersi oltre come gli altri".

Questa consapevolezza evidenzia come il campione sloveno si affidasse più alle proprie capacità innate che alla preparazione curata in ogni dettaglio. Tuttavia, tutto cambiò il 13 luglio 2022, durante la durissima tappa di montagna del Tour de France verso il Col du Granon. Qui, il ritmo feroce imposto dalla squadra Jumbo-Visma e la strategia adottata con gli attacchi combinati di Roglic e Vingegaard fece crollare Pogacar, che perse quasi tre minuti dal danese.

Fu quella la giornata in cui lo sloveno affrontò una sconfitta pesante e inattesa, che segnò una svolta decisiva nella sua carriera.

Bennett sottolinea come quel momento abbia risvegliato in Pogacar una nuova mentalità. "Penso che quello sia stato il punto di svolta. Dopo il Granon, ha cambiato completamente approccio".

Da quel giorno, Pogacar ha intensificato il suo impegno in allenamenti, nutrizione e preparazione mentale, alzando l’asticella del proprio rendimento a livelli mai visti prima. "Ora è concentrato al 110%", racconta Bennett, "si allena duramente, ha modificato la sua alimentazione ed è diventato una forza inarrestabile".

'Il Granon ha risvegliato la bestia che è in lui'

La combinazione tra un talento fuori dal comune e una ferrea disciplina ha fatto di lui un avversario quasi imbattibile sia nelle corse a tappe che nelle classiche.

Nonostante il cambiamento, negli atteggiamenti di Pogacar resta intatta la sua leggerezza e il carattere giocoso che lo hanno sempre contraddistinto. Tuttavia, quelle caratteristiche ora convivono con una determinazione incrollabile, forgiata nel fuoco di una sconfitta rara e dolorosa.

"Quando talento e duro lavoro si uniscono, il risultato è imbattibile", conclude Bennett. "Il Granon ha risvegliato la bestia che è in lui".

Così, la figura di Pogacar emerge non solo come quella di un campione dotato di qualità eccezionali, ma anche di un atleta che ha saputo reinventarsi, trasformando una battuta d’arresto in una spinta verso una nuova era di successi e dominio nel ciclismo mondiale.