Un Gran Premio del Giappone dal sapore amaro per George Russell, che sul circuito di Suzuka ha tagliato il traguardo in quarta posizione, nel terzo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2026. Il pilota della Mercedes, visibilmente deluso al termine della corsa, ha descritto la sua prestazione come una "gara sfortunata", esprimendo un chiaro rammarico: "Peccato, ma per ora tutti i guai vengono dalla mia parte".

La delusione di Russell a Suzuka

Nonostante la sua W17 si sia dimostrata competitiva, Russell non è riuscito a salire sul podio. Il suo compagno di squadra, Andrea Kimi Antonelli, ha invece trionfato in Giappone, precedendo Oscar Piastri di 13,7 secondi e Charles Leclerc di 15,2.

George Russell ha concluso la sua corsa a 15,7 secondi dal vincitore, posizionandosi quarto, seguito da Lando Norris (quinto a 23,4 secondi) e Lewis Hamilton (sesto a 25,0 secondi).

Ai microfoni di Sky Sport, il pilota britannico ha espresso il suo disappunto per l'ingresso della Safety Car subito dopo il suo cambio gomme: "Diciamo che non mi sento fortunato", ha affermato con un sorriso amaro. Ha poi aggiunto: "Ad ogni modo sappiamo come sono le gare. A volte le cose vanno dalla tua parte, a volte dall’altra. Nel complesso non può che risultarmi fastidioso non essere salito sul podio".

I momenti decisivi della gara secondo Russell

Russell ha poi descritto i passaggi decisivi della sua corsa: "Alla ripartenza dopo la Safety Car non ho ricaricato la batteria e Lewis Hamilton mi ha passato. Dopodiché mi è successo nella stessa maniera con Charles Leclerc e mi ha passato?".

Sulla rischiosità di quei momenti, ha aggiunto: "Ero talmente lento che mi ha evitato senza problemi direi. Queste vetture sono complicate. Come si dice sempre sbagliando s’impara ma per ora tutti i guai sono dalla mia parte".

Il quadro del campionato prima di Suzuka

Il Gran Premio del Giappone, svoltosi il 29 marzo 2026 sul circuito internazionale di Suzuka, ha rappresentato la terza tappa del Mondiale di Formula Uno 2026. La vittoria di Kimi Antonelli ha avuto un impatto significativo sulla classifica piloti, portandolo per la prima volta in carriera alla leadership del campionato, con Oscar Piastri e Charles Leclerc a completare il podio.

Prima di questa gara, George Russell guidava la classifica mondiale con 51 punti, quattro in più rispetto ad Antonelli e diciassette su Leclerc.

La Mercedes dominava anche la classifica costruttori, con un vantaggio di 31 punti sulla Ferrari e 80 sulla McLaren. Il quarto posto di Russell, in questo contesto, assume il valore di un'occasione persa per consolidare la sua leadership.