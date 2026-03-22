La seconda tappa della League of Nations 2025-2026 di salto ostacoli, tenutasi a Ocala, negli Stati Uniti, ha visto la Germania imporsi con autorità. Su un percorso estremamente selettivo, la formazione teutonica ha dominato la competizione, mentre l'Italia ha concluso all'ottavo posto, segnando una prova complessa, caratterizzata da errori e un'eliminazione nella seconda manche.

Il quartetto tedesco, composto da Andre Thieme (DSP Chakaria), Christian Kukuk (Checker 47), Richard Vogel (Cloudio) e Rene Dittmer (Corsica X), ha dimostrato grande solidità, chiudendo con un tempo di 221.91 e sole 4 penalità.

Questo risultato ha permesso alla Germania di precedere l'Irlanda, seconda con 219.85 e 8 penalità, e il Belgio, terzo a 219.07 con 12 penalità. Tra il quarto e il settimo posto si sono classificate Gran Bretagna, Paesi Bassi, Francia e Brasile, a testimonianza dell'alto livello della competizione.

Per l'Italia, la tappa di Ocala si è rivelata più ardua. Il team, formato da Riccardo Pisani (Chacco’s Lawito PS), Giacomo Casadei (Marbella du Chabli), Piergiorgio Bucci (Hantano) e dalla debuttante Antonia Vita Pinardi (MTM Los Angeles), ha accumulato 20 penalità con un tempo di 223.92, prima di essere eliminato nella seconda manche. Nonostante un primo percorso netto di Piergiorgio Bucci, il cavaliere si è dovuto ritirare nella seconda fase, e i numerosi errori complessivi hanno impedito agli azzurri di aspirare a un piazzamento migliore.

Dietro l'Italia, Svizzera e Stati Uniti hanno chiuso in nona e decima posizione.

Il percorso azzurro verso la finale di Barcellona

Questa stagione segna la prima partecipazione dell'Italia al circuito della League of Nations, subentrata al Brasile. Nonostante le sfide, il percorso azzurro ha mostrato una chiara progressione. Dopo un promettente quarto posto ad Abu Dhabi, la squadra ha ottenuto un eccellente secondo posto a St. Tropez-Gassin, risultato che ha garantito la storica qualificazione alla finale di Barcellona. La gestione tecnica, affidata a Marco Bergomi e Marco Porro, ha saputo guidare il team attraverso le complessità di un formato di gara nuovo, favorendo un rapido adattamento.

Le tappe di Ocala e Rotterdam, pur avendo presentato delle difficoltà (settimo e ottavo posto rispettivamente), sono state occasioni preziose per affinare la strategia e la coesione di squadra.

L'abilità di adattamento a un formato diverso dalla classica Coppa delle Nazioni è stata cruciale. La combinazione di esperienza, con cavalieri come Piergiorgio Bucci, e giovane talento, rappresentato da Giacomo Casadei – che ha partecipato a tutte e quattro le tappe acquisendo una formazione inestimabile – si conferma un punto di forza. Questa determinazione e spirito di gruppo saranno elementi chiave per la squadra azzurra nell'imminente finale di Barcellona, dove l'Italia si presenterà con la consapevolezza di aver già raggiunto un traguardo significativo nella sua stagione di debutto.