A sole dieci settimane dal fischio d'inizio dei Mondiali di calcio, la nazionale del Ghana si trova improvvisamente senza guida tecnica. Otto Addo, il commissario tecnico delle Black Stars, è stato infatti sollevato dall'incarico con effetto immediato. La drastica decisione della Ghana Football Association (GFA) giunge a seguito della sconfitta per 2-1 subita in amichevole contro la Germania a Stoccarda, un risultato che ha segnato la quarta battuta d'arresto consecutiva per la squadra africana, evidenziando una crisi di risultati proprio alla vigilia del prestigioso torneo internazionale.

L'esonero e la nota ufficiale

La Ghana Football Association ha ufficializzato l'esonero di Otto Addo tramite una nota diffusa pubblicamente. Nel comunicato, la federazione ha dichiarato inequivocabilmente di aver «interrotto il rapporto con l'allenatore della nazionale maggiore maschile con effetto immediato». Nonostante la decisione radicale, la GFA ha voluto comunque esprimere «sinceri ringraziamenti a Otto Addo per il suo contributo alla squadra», augurandogli «il meglio per il futuro». Un passaggio che sottolinea il rispetto per il lavoro svolto, pur nella necessità di un cambiamento. La federazione ha inoltre specificato che il nome del nuovo selezionatore, chiamato a prendere le redini della squadra in un momento così delicato, verrà comunicato «a tempo debito», lasciando intendere una fase di attenta valutazione per la scelta del successore.

Il percorso di Addo e le sfide future

Otto Addo, che era giunto al suo secondo mandato alla guida della nazionale ghanese nel marzo 2024, si congeda dunque in un momento cruciale. La serie di risultati deludenti, culminata con la sconfitta contro la Germania e una striscia negativa di quattro amichevoli perse consecutivamente, ha evidentemente spinto la federazione a ritenere improrogabile un cambio di rotta. La pressione per ottenere prestazioni all'altezza in vista dei Mondiali è stata determinante. Il Ghana è atteso da una sfida particolarmente impegnativa nel gruppo L del torneo iridato, dove dovrà confrontarsi con avversari di calibro come Inghilterra, Croazia e Panama. Le Black Stars avranno poco tempo per assimilare nuove direttive tecniche e prepararsi al meglio, considerando che la loro prima partita è già in programma il 17 giugno contro Panama, nella città di Toronto.