Tommaso Giacomel ha annunciato la chiusura anticipata della stagione agonistica 2025-26. La decisione è maturata a seguito di un episodio di tachicardia che lo ha costretto al ritiro durante la mass start ai Giochi Olimpici di Milano Cortina. Il biathleta trentino ha spiegato che, nonostante abbia ricevuto il via libera medico per gareggiare a Oslo, non si sente ancora in piena forma e predilige non scendere in pista se non al massimo della condizione fisica.

Il malore e l’intervento chirurgico

Durante la competizione olimpica, Giacomel ha avvertito un forte aumento del ritmo cardiaco, accompagnato da sensazione di soffocamento e difficoltà respiratorie, che lo hanno indotto a interrompere la gara.

Trasportato all’ospedale Galeazzi di Milano, è stato sottoposto a un’ablazione cardiaca. L’intervento, fortunatamente, ha avuto esito positivo, ponendo fine alla sua stagione sportiva.

Le dichiarazioni di Giacomel

“Mi sono spaventato e mi sono fermato. La paura è aumentata quando ho visto che tutti attorno a me si sono preoccupati. È stata un’esperienza senza precedenti. Il mio corpo mi ha aiutato tante volte, ma durante la mass start delle Olimpiadi ha deciso di fermarsi. Semplicemente, ho sentito che il mio ritmo cardiaco è aumentato esageratamente. Ho capito che non era normale, poi mi sono sentito soffocare. Ho provato a rallentare, ma la situazione non è migliorata. Così ho deciso di fermarmi.”

“I medici mi hanno spiegato che si è trattato di un problema latente sin da quando sono nato, ma che generalmente emerge tra i 25 e i 29 anni.

Proprio quello che è successo. Mi è stato detto che, forse, avrei potuto gareggiare a Oslo. Però, rimanendo fermo due settimane, non sarei stato in forma. Ecco perché ho deciso di chiudere anticipatamente la mia stagione. Non sono interessato a gareggiare sapendo che il mio corpo non è al top. Di certo, non sono frustrato, non sono quel genere di persona e farò il tifo per tutti coloro saranno impegnati a Oslo.”

Contesto e prospettive future

Giacomel, reduce da una stagione ricca di soddisfazioni, tra cui il pettorale giallo conquistato a gennaio e l’argento nella staffetta mista ai Giochi, ha dovuto fare i conti con un destino avverso che ha interrotto bruscamente il suo percorso agonistico. La decisione di non partecipare alle gare di Oslo riflette la sua determinazione a tornare alle competizioni solo quando si sentirà completamente ristabilito e al cento per cento delle sue capacità.

Dettagli sull’intervento

Il problema cardiaco, come spiegato dal biathleta, era latente fin dalla nascita e tende a manifestarsi tipicamente tra i venticinque e i ventinove anni. L’intervento di ablazione ha avuto esito positivo, ma Giacomel ha preferito non forzare il rientro, consapevole che un periodo di riposo di due settimane non gli avrebbe consentito di raggiungere il livello di competitività necessario per affrontare le gare a Oslo.