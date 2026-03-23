Grande attesa a Hafjell, Norvegia, per il gigante maschile valido per le finali della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino. Domani, martedì 24 marzo, la prima manche si terrà alle 9.30, la seconda alle 12.30. Diretta su RaiSportHD.

La sfida per la Coppa di specialità: Odermatt contro Braathen

La gara sarà decisiva per l’assegnazione della Coppa di specialità del gigante. Marco Odermatt e Lucas Pinheiro Braathen, separati da 48 punti, sono i protagonisti. Odermatt, padrone del proprio destino, ha un discreto margine: gli basterà il podio per difendere la leadership, a prescindere dal piazzamento del rivale.

Braathen cercherà il tutto per tutto per ribaltare la situazione, dopo una stagione leggendaria coronata dall’oro olimpico tra i pali larghi.

Gli azzurri in gara e la copertura mediatica

L’Italia sarà rappresentata da Alex Vinatzer e Giovanni Franzoni. La gara sarà in diretta televisiva su RaiSportHD. Lo streaming sarà disponibile su Rai Play, Discovery Plus, Eurosport 1, HBO Max e DAZN. OA Sport offrirà una diretta live testuale.

Il contesto della stagione e gli atleti qualificati

La stagione regolare del gigante, conclusa a Kranjska Gora, ha definito i qualificati per le finali. Tra questi: Marco Odermatt, Lucas Pinheiro Braathen, Loic Meillard, Stefan Brennsteiner, Henrik Kristoffersen, Marco Schwarz, Atle Lie McGrath, Timon Haugan, Alex Vinatzer, River Radamus, Luca Aerni, Leo Anguenot, Zan Kranjec, Fabian Gratz, Sam Maes, Raphael Haaser, Thomas Tumler, Alexis Pinturault, Filip Zubcic, Alban Elezi Cannaferina, Anton Grammel, Thibaut Favrot, Patrick Feurstein, Joshua Sturm e Jonas Stockinger. Giovanni Franzoni è ammesso per superamento dei 500 punti o titolo mondiale juniores.