Un inatteso colpo di scena ha caratterizzato la prima manche del gigante maschile di Lillehammer, ultima prova della Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. Marco Odermatt, leader della classifica generale e grande favorito per la sfera di cristallo di specialità, è uscito di gara. Nonostante avesse fatto segnare il miglior tempo nel primo settore, lo svizzero, reduce da un intenso weekend di gare di velocità, ha commesso due errori decisivi che lo hanno costretto ad abbandonare la competizione, lasciando la strada aperta ai suoi avversari.

Al comando si è invece portato Lucas Pinheiro Braathen.

Il brasiliano ha saputo gestire la pressione, chiudendo la prima manche con il miglior tempo di 1:11.24. Pinheiro Braathen è ora padrone del proprio destino: per conquistare la sfera di cristallo di specialità, dovrà terminare la gara nelle prime quattro posizioni. Alle sue spalle, Stefan Brennsteiner segue a 21 centesimi, con Loic Meillard terzo a 63 centesimi.

Gli italiani e la prima manche

La prova non è stata altrettanto positiva per gli italiani in gara. Alex Vinatzer, partito con il pettorale nove, pur senza commettere errori evidenti, non è mai riuscito a trovare il giusto feeling con la neve norvegese, chiudendo la prima manche a 2.74 secondi dal leader. Per Giovanni Franzoni, invece, la poca esperienza nel gigante si è fatta sentire: la sua performance è stata condizionata dalle scarse ore di allenamento, portandolo a terminare a 3.35 secondi dalla testa.

La classifica provvisoria vede dunque Pinheiro Braathen al comando, seguito da Brennsteiner e Meillard. Le prime sette posizioni sono completate da Gratz, Mcgrath, Schwarz e Haugan. La seconda manche, prevista per le 12.30, sarà decisiva per l'assegnazione della sfera di cristallo di specialità.

La posta in gioco per la Sfera di Cristallo

Il gigante di Lillehammer rappresenta l'atto conclusivo di una stagione intensa e combattuta. La pressione su Pinheiro Braathen è altissima: il brasiliano, già protagonista di un'annata in crescita, ha ora l'opportunità di coronare il sogno di vincere la sfera di cristallo. L'uscita di Odermatt ha radicalmente modificato gli equilibri della gara, aprendo scenari inaspettati per la classifica finale.

Gli italiani, seppur distanti dai vertici, cercano comunque conferme e punti preziosi in vista della prossima stagione.

La seconda manche si preannuncia ricca di emozioni, con la lotta per il podio e per la conquista della Coppa di specialità che rimane apertissima fino all'ultimo cancelletto.