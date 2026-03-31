La ginnastica artistica femminile italiana sta attraversando una fase di transizione complessa, caratterizzata da infortuni significativi e prestazioni altalenanti. Nonostante i recenti trionfi ottenuti alle Olimpiadi di Parigi 2024, con la medaglia d’argento nella gara a squadre e lo storico primo oro olimpico di Alice D’Amato alla trave, la squadra azzurra si trova ora a fronteggiare diverse problematiche fisiche che coinvolgono alcune delle sue atlete di punta.

Tra le ginnaste più attese, Alice D’Amato è stata operata alla spalla destra e i tempi di recupero restano incerti.

Asia D’Amato, dopo il quinto posto nell’all-around ai Mondiali 2025, ha riscontrato alcune difficoltà in questa stagione. Elisa Iorio, rientrata in gara dopo un lungo stop dovuto a un infortunio ai Giochi, ha vinto alle parallele asimmetriche in Coppa del Mondo, ma ha subito un nuovo piccolo arresto. Anche Angela Andreoli è in fase di recupero, mentre Manila Esposito si è esibita prevalentemente alla trave, dopo aver conquistato il secondo titolo all-around agli Europei.

Il Trofeo di Jesolo: un banco di prova per il futuro

Il Trofeo di Jesolo, appuntamento di prestigio nel panorama internazionale, ha offerto un segnale importante sullo stato attuale della squadra. Italia 1, composta da Rebecca Aiello, Emma Fioravanti, Benedetta Gava ed Emma Puato (quest'ultima costretta al ritiro per un infortunio al corpo libero), si è classificata al quarto posto nella gara a squadre.

Un risultato che l'ha vista superata anche da Italia 2, formata da Sofia Bianchi, Angelica Finiguerra, July Marano, Alessia Marena, Anthea Sisio e Sofia Tonelli, rientrata dopo alcuni problemi fisici e già medagliata alla trave agli ultimi Europei.

Il Direttore Tecnico Enrico Casella sta intensificando il lavoro sulle nuove leve. Tra queste, Giulia Perotti, che ha già raggiunto una finale iridata al corpo libero a livello giovanile, deve migliorare la gestione della gara e ridurre gli errori. Benedetta Gava sta mostrando una crescita costante, evidenziata da buoni risultati al volteggio. Anche Emma Fioravanti e Chiara Barzasi hanno avuto l’opportunità di confrontarsi ai Mondiali. Nonostante l'impegno, l'inizio di questa stagione agonistica si è rivelato incerto per molte ginnaste, con prestazioni che non sempre hanno rispecchiato le aspettative.

Il calendario 2026: obiettivi tra Europei e Mondiali

La stagione 2026 si presenta ricca di impegni cruciali per la ginnastica artistica italiana. A livello nazionale, il calendario include le tappe della Serie A1, A2 e B, con la prima tappa a Modena (27-28 febbraio) e la Finale a Bergamo (11-16 maggio). Il Trofeo Città di Jesolo, svoltosi il 28 e 29 marzo, ha già fornito le prime indicazioni utili.

Sul fronte internazionale, gli Europei femminili si terranno a Zagabria, Croazia, dal 13 al 16 agosto, mentre i Mondiali sono in programma a Rotterdam. Questi eventi saranno determinanti per valutare la competitività delle azzurre e monitorare il pieno recupero delle atlete infortunate. Il settore tecnico è chiamato a un lavoro strategico per la crescita delle giovani promesse e per ottimizzare la gestione delle risorse, con l'obiettivo di mantenere l'Italia protagonista sui grandi palcoscenici. La Federazione, in attesa del rientro delle sue stelle, continua a investire nel futuro, puntando a consolidare il proprio ruolo nel panorama mondiale.