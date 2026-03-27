La grande stagione della ginnastica artistica entra nel vivo nel weekend del 28-29 marzo con il Trofeo di Jesolo, la ribattezzata “Classicissima di Primavera” della Polvere di Magnesio. Questo prestigioso appuntamento internazionale torna a catturare l'attenzione nel fine settimana pre-pasquale, mettendo in scena un imperdibile confronto tra le maggiori realtà della ginnastica femminile mondiale. Sul palcoscenico di Jesolo, l’Italia si prepara a sfidare nazioni di spicco come Stati Uniti, Cina, Francia, Belgio, Romania, Spagna e Argentina, presentando una nutrita delegazione di ben 31 atlete.

Le convocate azzurre: senior, juniores e individualiste

La squadra A senior è composta da un gruppo di atlete di talento: Giulia Perotti, considerata una grande promessa del movimento tricolore e finalista al corpo libero agli ultimi Mondiali; Emma Fioravanti, giovane in grande crescita; Benedetta Gava, che si è distinta più volte in Serie A; Elisa Iorio, medaglia d'argento con la squadra alle Olimpiadi di Parigi 2024, rientrata da un infortunio con una vittoria in Coppa del Mondo; Martina Maggio, veterana che sta ritrovando la sua continuità; ed Emma Puato, altro giovane elemento molto interessante nel panorama della ginnastica italiana.

La formazione B vede in campo Rebecca Aiello, Sofia Bianchi, Angelina Finiguerra, July Marano, Anthea Sisio e Sofia Tonelli.

Quest'ultima, bronzo europeo alla trave, è appena ritornata in gara dopo aver superato alcuni problemi fisici, dimostrando grande resilienza. Tra le individualiste di punta, spicca Manila Esposito, campionessa d’Europa all-around e bronzo olimpico alla trave. La Esposito rientra gradualmente alle competizioni e in questa occasione si cimenterà solo sui 10 cm della trave, replicando la sua performance nell'ultima prova di Serie A a Biella.

Il gruppo delle altre individualiste include Artemisia Iorfino, Caterina Gaddi, Eleonora Calaciura (specialista alle parallele asimmetriche), Alessia Marena, Alessia Cepparulo, Veronica Mandriota e Beatrice Crivellaro. La squadra juniores, che rappresenta il futuro della ginnastica italiana, è formata da Giada Di Pietro, Sofia Frenna, Emma Piccari, Clarissa Rinaldi, Rita Stefani e Michelle Tapia.

Assenze importanti e programma dell’evento

Alcune atlete di spicco non prenderanno parte alla competizione. Asia D’Amato e Angela Andreoli sono ancora in fase di recupero da infortuni, mentre Alice D’Amato si è recentemente sottoposta a un intervento chirurgico alla spalla destra e i tempi per il suo rientro in gara non sono ancora noti. Il programma del Trofeo di Jesolo prevede un weekend intenso: nella giornata di sabato si disputeranno le attese gare a squadre, mentre la domenica sarà interamente dedicata alle emozionanti Finali di Specialità, dove le migliori atlete si sfideranno per i titoli individuali.

Dettagli sull'evento e la sede

Il Trofeo Città di Jesolo, giunto alla sua diciassettesima edizione, si conferma un appuntamento di riferimento nel calendario della ginnastica artistica femminile internazionale.

L'evento si svolgerà nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 marzo 2026 presso il Pala Turismo di Jesolo Lido, una struttura moderna situata in provincia di Venezia. Questa prestigiosa competizione amichevole è frutto della collaborazione tra la Federazione Ginnastica d’Italia, la Società Sportiva Dilettantistica Artistica Jesolo e il Comune di Jesolo, garantendo un'organizzazione di alto livello. La manifestazione attira ogni anno un vasto pubblico di appassionati; i biglietti sono disponibili per l'acquisto tramite il circuito TicketOne e direttamente in cassa nei giorni dell'evento, offrendo a tutti la possibilità di assistere a questo spettacolo sportivo di caratura mondiale.