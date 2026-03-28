La sesta tappa del Giro di Catalogna 2026, in programma oggi, sabato 28 marzo, promette di essere una delle frazioni più spettacolari e decisive della corsa. Il percorso, che si snoda da Berga a Queralt, è stato disegnato per mettere alla prova i migliori scalatori, presentando un tracciato breve ma estremamente impegnativo, con un dislivello complessivo che supera i 4000 metri e un arrivo in salita che potrebbe ridisegnare la classifica generale.

La tappa prenderà il via con un tratto iniziale di circa cinquanta chilometri caratterizzato da una salita leggera ma costante, che condurrà il gruppo ai piedi del Coll de la Batallola.

Questa prima ascesa si estende per 11,7 chilometri con una pendenza media del 3%, un buon riscaldamento prima delle difficoltà maggiori. Superata la Batallola, i corridori affronteranno una sezione in discesa di circa venti chilometri, un breve respiro prima di affrontare la seconda e più impegnativa salita di giornata: il Coll de Pradell. Con i suoi 15,1 chilometri e una pendenza media del 6,5%, il Pradell presenta anche tratti con pendenze in doppia cifra, capaci di creare i primi significativi distacchi. Oltrepassata la boa di metà gara, il percorso prevede una lunga e tecnica discesa secca, fondamentale per recuperare energie e prepararsi all'intenso finale.

Il cuore della tappa: Collada de Sant Isidre e l'arrivo a Queralt

Gli ultimi trenta chilometri saranno il vero banco di prova per gli aspiranti alla vittoria di tappa e alla leadership della classifica. Qui si affronterà la Collada de Sant Isidre, una salita di cinque chilometri che si distingue per una pendenza media dell’8,4%, con punte massime che toccano il 15%. Questa asperità, seppur breve, è ideale per tentare attacchi e saggiare la condizione degli avversari. Dopo il passaggio dal traguardo volante di Berga, inizierà l'erta conclusiva che porterà i corridori al traguardo di Queralt. Questa ascesa finale, lunga 5800 metri con una pendenza media del 7,3%, rappresenta il terreno perfetto per gli scalatori puri e per chiunque voglia lanciare l'attacco decisivo per la vittoria di tappa e per consolidare o ribaltare le posizioni in classifica.

Jonas Vingegaard, il favorito indiscusso

Il nome più atteso e il favorito principale per la vittoria di tappa è senza dubbio Jonas Vingegaard. Il ciclista danese ha dimostrato una forma eccezionale, dominando la frazione precedente e consolidando la sua leadership nella classifica generale. Fresco del successo alla Parigi‑Nizza, Vingegaard è pronto a tentare un nuovo assolo, confermando la sua superiorità sulle salite. Tra i rivali più accreditati a cercare di contrastare il campione danese figurano Felix Gall, che nella tappa di ieri si è dimostrato il più vicino a Vingegaard, e Florian Lipowitz. Quest'ultimo può contare su un supporto di squadra importante, nonostante Evenepoel stia ancora incontrando significative difficoltà in salita.

Da non sottovalutare, infine, la condizione del portoghese Joao Almeida, che su un terreno così impegnativo potrebbe trovare lo slancio per una prova di forza.

Programma, orari e dove seguire la tappa

La sesta tappa del Giro di Catalogna 2026, la Berga‑Queralt, avrà il suo orario di partenza alle ore 12.50. L'arrivo stimato dei primi corridori è previsto intorno alle ore 17:00. Nonostante l'importanza della frazione, non è prevista una diretta televisiva tradizionale. Tuttavia, gli appassionati potranno seguire l'intera corsa in diretta streaming a partire dalle ore 14.55. Le piattaforme che offriranno la copertura includono Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport 2 HD. Per chi preferisce un aggiornamento costante e dettagliato, sarà disponibile anche una diretta live testuale, che permetterà di non perdere nessun momento cruciale di questa entusiasmante tappa.

Questa frazione rappresenta uno snodo cruciale per le sorti del Giro di Catalogna 2026. Le salite impegnative e l'arrivo in quota offriranno sicuramente nuovi spunti tattici e potrebbero generare distacchi significativi, rendendo la corsa ancora più avvincente. La copertura streaming e gli aggiornamenti in tempo reale garantiranno agli appassionati di vivere appieno ogni emozione di questa giornata.