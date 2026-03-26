Nonostante la caduta subita nella giornata di ieri, il ciclista belga Remco Evenepoel sarà regolarmente al via della quarta tappa del Giro di Catalogna. La frazione odierna, che si snoda per 151 chilometri da Matarò a Camprodon, vedrà Evenepoel in gara dopo aver trascorso una notte tranquilla e aver ricevuto l'esito positivo delle valutazioni mediche, le quali hanno escluso la presenza di fratture, pur in presenza di un dolore residuo.

Il percorso della tappa odierna ha subito un accorciamento di ventiquattro chilometri rispetto a quanto originariamente previsto.

Questa modifica è stata imposta dagli organizzatori a causa delle avverse condizioni meteorologiche e del forte vento attesi nella località di arrivo inizialmente designata. L'eliminazione dell'impegnativo arrivo in salita a Vallter potrebbe rivelarsi un fattore determinante per Evenepoel, offrendogli una frazione complessivamente meno gravosa e potenzialmente favorevole per un recupero più agevole delle energie, cruciale in una corsa a tappe così impegnativa.

La dinamica della caduta e le condizioni di Evenepoel

La scivolata di Evenepoel si è verificata ieri, in un momento di alta tensione e cruciale per l'esito della tappa. Il campione belga era impegnato in una splendida azione finale, lanciato con determinazione verso il traguardo, quando ha perso l'equilibrio.

In quella circostanza, solo il danese Jonas Vingegaard era riuscito a tenere la sua ruota, ma si è poi rialzato prontamente dopo aver assistito alla caduta del rivale. Immediatamente dopo l'incidente, Evenepoel aveva rassicurato sull'assenza di fratture, ma non aveva nascosto di sentirsi piuttosto dolorante, sottolineando la necessità di un periodo di tempo per una valutazione più approfondita e completa del suo stato fisico.

Le modifiche al percorso e le implicazioni per la gara

La decisione di accorciare la frazione odierna, eliminando l'arrivo in salita a Vallter e riducendo il percorso di ventiquattro chilometri, è stata presa principalmente per garantire la massima sicurezza degli atleti, data la previsione di condizioni meteo difficili.

Questa modifica, sebbene dettata da ragioni esterne alla competizione, potrebbe avere un impatto significativo sulla strategia di gara e, in particolare, potrebbe indirettamente giovare a Remco Evenepoel. La tappa, ora sensibilmente meno esigente dal punto di vista altimetrico, gli consentirà di gestire con maggiore cautela le proprie forze e di proseguire il suo recupero fisico dopo la caduta, senza dover affrontare immediatamente un'altra prova di elevata intensità che avrebbe potuto compromettere ulteriormente le sue condizioni.

Il contesto generale della Volta a Catalunya 2026

La Volta Ciclista a Catalunya 2026, giunta alla sua centocinquesima edizione, si sta svolgendo in un periodo che va dal 23 al 29 marzo.

Remco Evenepoel, riconosciuto universalmente come campione mondiale e detentore di due ori olimpici, è annoverato tra i protagonisti più attesi e osservati di questa prestigiosa corsa a tappe. Insieme a lui, il parterre dei partecipanti include altri nomi di spicco del ciclismo internazionale, tra cui spiccano Jonas Vingegaard e João Almeida, che promettono di animare la competizione con duelli avvincenti. Il percorso della gara è notoriamente impegnativo, caratterizzato da ben tre arrivi in salita e un dislivello complessivo che supera i ventimila metri, una configurazione attentamente studiata per mettere alla prova le capacità di resistenza e scalata dei migliori atleti del circuito World Tour.