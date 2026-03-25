La terza tappa del Giro di Catalogna 2026 si è conclusa con la seconda vittoria del francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers), che si conferma leader della classifica generale. L’arrivo a Vila-seca, atteso come una volata, è stato segnato da colpi di scena e da una caduta che ha coinvolto un favorito.

Una fuga di giornata, con Baptiste Veirstroffer che ha conquistato punti per la classifica degli scalatori, ha animato la tappa. Il gruppo ha ripreso i fuggitivi a circa trenta chilometri dall’arrivo, dove il vento ha creato ventagli e scompiglio nel plotone.

Attacco di Evenepoel e Vingegaard: la caduta decisiva

A circa trenta chilometri dal traguardo, Remco Evenepoel (Red Bull – BORA – hansgrohe) e Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) hanno lanciato un attacco deciso. Evenepoel ha guidato l’azione, con Vingegaard a ruota, mostrando frustrazione per i mancati cambi. I due hanno resistito al gruppo, trainato dalla UAE Team Emirates – XRG, ma la situazione è cambiata negli ultimi metri.

Poco prima dell’ultima rotonda, a circa 500 metri dall’arrivo, Remco Evenepoel è caduto, riportando escoriazioni. L'incidente, avvenuto negli ultimi tre chilometri proprio all’ingresso del rettilineo finale mentre era in lotta per la vittoria, ha neutralizzato il distacco.

Dopo la caduta, Jonas Vingegaard ha rallentato, permettendo al gruppo di ricompattarsi per la volata.

Volata finale: Godon si conferma leader

Con il gruppo ricompattato, la tappa si è decisa in volata. Dorian Godon ha avuto lo spunto migliore, battendo Ethan Vernon e Noah Hobbs. Al sesto posto ha chiuso Thomas Pidcock, mentre Davide Piganzoli è arrivato ottavo. Grazie a questo successo, Dorian Godon consolida la sua posizione di leader della classifica generale del Giro di Catalogna 2026.