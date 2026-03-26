Il Giro di Catalogna ha subito una modifica sostanziale per la sua quarta tappa, originariamente prevista da Matarò a Vallter. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, l'organizzazione ha deciso di accorciare il percorso e spostare l'arrivo a Camprodon. Questa decisione è stata dettata dai forti venti, superiori ai novanta chilometri orari, attesi nella località di arrivo, situata a oltre duemila metri di altitudine. La tappa è stata ridotta di ventiquattro chilometri, passando da 173 a 149 chilometri complessivi, e ha visto il taglio della salita finale.

Anche l'orario di partenza ha subito un posticipo di trenta minuti, con il via fissato per le ore 13:05. Il cambiamento del tracciato ha trasformato la natura della frazione: da un percorso inizialmente pensato per gli scalatori, è diventato un tracciato più adatto ai velocisti, alterando in modo significativo le strategie di gara. Il nuovo percorso prevede, dopo pochi chilometri, il passaggio sul Coll de Parpers (tre chilometri al 5%), seguito dall’Alt de Sant Feliu de Codines (9,8 chilometri al 4%). Successivamente, la corsa si snoderà attraverso una serie di saliscendi, punteggiati da due sprint intermedi a Olost e Sant Joan de les Abadesses, per poi concludersi a Camprodon, a meno di tredici chilometri dall'ultimo sprint.

I favoriti e il programma della tappa

Tra i ciclisti più attesi per la vittoria di tappa figura il francese Dorian Godon della INEOS Grenadiers, attuale leader della classifica generale, che punta a conquistare il terzo successo consecutivo. Tra i suoi principali rivali si segnalano il britannico Ethan Vernon del NSN Cycling Team e il danese Magnus Cort della Uno‑X Mobility. Non è da escludere anche la possibilità che il britannico Thomas Pidcock, portacolori della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team, possa inserirsi nella lotta per la vittoria.

La quarta tappa, con i suoi 149 chilometri, prenderà il via alle 13:05 e l'arrivo è stimato intorno alle ore 17:00. Nonostante non sia prevista una diretta televisiva, gli appassionati potranno seguire la corsa in streaming a partire dalle 15:20 su piattaforme come Discovery Plus, HBO Max, DAZN ed Eurosport 2 HD.

Per chi preferisce un aggiornamento in tempo reale, sarà disponibile una diretta live testuale della frazione.

L'impatto del maltempo sulle competizioni ciclistiche

Le condizioni meteorologiche avverse rappresentano spesso un fattore cruciale nelle gare ciclistiche, in particolare nelle tappe di montagna o con arrivi in quota. In tali circostanze, la sicurezza degli atleti è la priorità assoluta, spingendo le organizzazioni a prendere decisioni rapide per modificare percorsi e orari, come avvenuto per questa frazione del Giro di Catalogna. L'accorciamento delle tappe e la modifica degli arrivi sono misure già adottate in passato in diverse competizioni internazionali, a dimostrazione di quanto il ciclismo sia uno sport intrinsecamente legato e condizionato dagli elementi naturali.