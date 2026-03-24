Oggi, martedì 24 marzo 2026, il Giro di Catalogna prosegue con la sua seconda tappa, un percorso di 167,4 chilometri che conduce i ciclisti da Figueres a Banyoles. La corsa ha preso il via alle 13:10, e fin dalle prime battute un quintetto di atleti si è lanciato in fuga, mantenendo un vantaggio significativo a circa 100 chilometri dall’arrivo. Il tracciato odierno, che presenta diverse analogie con la frazione inaugurale, si preannuncia impegnativo, soprattutto negli ultimi chilometri, caratterizzati da una serie di saliscendi che potrebbero favorire tanto i finisseur quanto gli uomini di classifica.

Gli sprinter, in particolare quelli più resistenti, dovranno dimostrare ancora una volta la loro forza per contendersi la vittoria, proprio come accaduto nella tappa precedente che ha visto trionfare il campione francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers).

Il percorso: tra salite e tratti pianeggianti

La tappa si apre con l'unico Gran Premio della Montagna di giornata, l’Alt del Purgatori, una salita di 1,7 chilometri con una pendenza media del 5%, che il plotone affronterà poco dopo la partenza. Superato il GPM, il percorso si snoderà per circa trenta chilometri attraverso una serie di saliscendi, prima di entrare in una sezione mediana prevalentemente pianeggiante. La dinamica della corsa è destinata a cambiare nuovamente a partire dai 60 chilometri dal traguardo, quando il terreno tornerà a movimentarsi con piccoli strappetti che precederanno tratti di salita più lunghi.

Tuttavia, è importante sottolineare che le pendenze di queste ascese saranno quasi sempre leggere, rendendo il percorso meno proibitivo ma comunque selettivo.

L’ultima sezione ascendente della tappa culminerà a 28 chilometri dall’arrivo, un punto cruciale che sarà seguito da una lunga discesa. Questa fase discendente potrebbe offrire un’opportunità di rientro per quei velocisti che si fossero attardati nelle precedenti asperità. Il finale di tappa prevede un ultimo chilometro in leggerissima salita, un dettaglio che potrebbe fare la differenza e richiedere un’ulteriore sforzo esplosivo da parte dei contendenti alla vittoria.

I protagonisti attesi e le ambizioni

Questa frazione si configura come un’occasione ideale per gli sprinter resistenti, capaci di superare le difficoltà altimetriche e di esprimersi al meglio negli arrivi veloci ma impegnativi.

Il campione transalpino Dorian Godon (INEOS Grenadiers) è indubbiamente il corridore da battere, forte del successo nella tappa inaugurale. Godon ha già dimostrato di essere il più forte sugli arrivi esplosivi, lottando fino all’ultimo metro e superando avversari di calibro internazionale come Remco Evenepoel (Red Bull‑BORA‑hansgrohe) e Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team). Al contrario, Ethan Vernon (NSN Cycling Team) non ha brillato nella prima tappa, e le sue possibilità di figurare tra i migliori in questa frazione sono considerate difficili.

Tra gli altri atleti che potrebbero animare la corsa e puntare a un piazzamento di prestigio, si segnalano gli italiani Simone Gualdi (Lotto Intermarchè) e Andrea Raccagni (Soudal Quick Step), entrambi alla ricerca di una nuova top ten.

Attenzione anche all’uruguaiano Guillermo Silva (XDS Astana) e al tedesco Henri Uhlig (Alpecin‑Premier Tech), che potrebbero sorprendere con le loro prestazioni. La partenza effettiva della corsa è avvenuta alle ore 13:10, mentre OA Sport offrirà la diretta testuale minuto per minuto dell’evento a partire dalle ore 14:00, garantendo una copertura completa per tutti gli appassionati.