La quarta tappa del Giro di Catalogna ha subito una modifica sostanziale a causa delle avverse condizioni meteorologiche. Il forte vento, con raffiche previste superiori ai 90 km/h nella zona di Vallter, ha imposto agli organizzatori un cambio di percorso. La frazione, inizialmente di 173 chilometri con arrivo a Vallter, è stata accorciata di 24 chilometri e si concluderà a Camprodon. Anche gli orari sono stati rivisti: la partenza è posticipata alle 13:05, con l'arrivo stimato intorno alle 17:00.

Il nuovo tracciato si estende per 149 chilometri e presenta un profilo altimetrico differente dall'originale.

Dopo il via da Matarò, i ciclisti affronteranno il Coll de Parpers (3 km al 5%) e l'Alt de Sant Feliu de Codines (9,8 km al 4%). Seguirà un tratto ondulato con due sprint intermedi a Olost e Sant Joan de les Abadesses, prima degli ultimi 13 chilometri pianeggianti verso Camprodon. Questa variazione trasforma la tappa, pensata per gli scalatori, in una frazione più favorevole ai velocisti.

I protagonisti e la classifica generale

Tra i principali favoriti per la vittoria di tappa spicca il francese Dorian Godon (Ineos Grenadiers), attuale leader della classifica generale e determinato a conquistare il terzo successo consecutivo. Tra gli avversari più accreditati, pronti a sfruttare il nuovo profilo altimetrico, figurano il britannico Ethan Vernon (NSN Cycling Team), il danese Magnus Cort (Uno-X Mobility) e il britannico Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team).

La rinuncia alla salita finale di Vallter potrebbe influenzare notevolmente le strategie delle squadre e le ambizioni degli uomini di classifica, rendendo la corsa più aperta e imprevedibile fino al traguardo di Camprodon.

Copertura mediatica e dettagli sull'allerta meteo

La tappa non sarà disponibile in diretta televisiva, ma gli appassionati potranno seguirla in streaming su piattaforme come Eurosport 2, DAZN, Discovery Plus e HBO Max. Per chi preferisce aggiornamenti in tempo reale, sarà offerta una diretta testuale live. La decisione di modificare il percorso è scaturita dall'attivazione di un'allerta di livello 3 VENCAT, con venti particolarmente intensi attesi proprio nella zona di Vallter, come confermato dagli organizzatori.

La presentazione delle squadre a Matarò è prevista tra le 11:55 e le 12:55, poco prima della partenza ufficiale.

Questa scelta evidenzia la priorità degli organizzatori per la sicurezza degli atleti e la loro capacità di adattarsi prontamente alle condizioni ambientali, garantendo comunque spettacolo e competizione in una delle corse a tappe più prestigiose del calendario internazionale del ciclismo.