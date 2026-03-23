La prima tappa del Giro di Catalogna 2026 ha preso il via da Sant Feliu de Guíxols, inaugurando la competizione con un percorso di 172,7 chilometri che si concluderà nella medesima località. La corsa, iniziata alle 13:00, ha visto fin da subito l'azione, con la formazione di un quintetto in fuga quando mancavano ancora 130 chilometri al traguardo, animando la giornata inaugurale. Il tracciato, caratterizzato da alcune asperità nella prima metà e da un finale mosso ma non particolarmente impegnativo, sembra delinearsi come ideale per i velocisti resistenti, promettendo un emozionante sprint finale.

Il primo ostacolo significativo è stato il Gran Premio della Montagna dell’Alt de Romanyà, una salita di 4,4 chilometri con una pendenza media del 3,8%. Affrontato nei primi chilometri, questo GPM ha rappresentato il catalizzatore per la formazione della fuga di giornata. Dopo lo scollinamento, i ciclisti hanno percorso circa quaranta chilometri pianeggianti, raggiungendo il traguardo volante di Salt. Successivamente, la strada ha ripreso a salire con l’Alt de Sant Hilari, un’ascesa più lunga di 14,6 chilometri con una pendenza media del 3%. Dalla vetta di questa salita, meno di cento chilometri separano i corridori dall’arrivo, includendo una trentina di chilometri in discesa che precedono il tratto costiero finale, contraddistinto da brevi e saliscendi tortuosi ma con pendenze contenute.

Favoriti e protagonisti attesi

Tra i nomi più quotati per la vittoria di tappa figura il francese Dorian Godon (INEOS Grenadiers), affiancato da altri specialisti come Matevz Govekar (Bahrain Victorious), Ethan Vernon (NSN Cycling Team), Magnus Cort (Uno-X-Mobility), Alberto Dainese (Soudal Quick Step), Guillermo Silva (XDS Astana), Sam Bennett (Pinarello Q36.5) e Matthew Fox (Lotto-Intermarchè). Un'altra sfida molto attesa è quella tra Jonas Vingegaard (Visma – Lease a Bike) e Remco Evenepoel (Red Bull-BORA-hansgrohe), due dei principali protagonisti di questa edizione della corsa a tappe.

L'arrivo in leggera salita suggerisce che la tappa si risolverà con uno sprint, favorendo i velocisti capaci di superare le difficoltà altimetriche iniziali.

Come osservato nelle passate edizioni, il percorso odierno non offre grandi opportunità per creare distacchi significativi prima del traguardo, rendendo la volata conclusiva il momento cruciale per l'assegnazione della vittoria.

La Volta a Catalunya: un appuntamento di prestigio

La Volta a Catalunya si conferma come uno degli appuntamenti più rilevanti nel calendario ciclistico internazionale. La prima tappa, in particolare, attira ogni anno l'attenzione degli appassionati grazie alla varietà del suo percorso e alla partecipazione di molti dei migliori interpreti delle corse a tappe. L’edizione 2026 si apre, quindi, nel segno della continuità, con una frazione inaugurale che mette immediatamente alla prova le ambizioni sia dei velocisti puri sia dei grandi favoriti per la classifica generale.

La scelta di Sant Feliu de Guíxols come sede di partenza e arrivo consolida la tradizione della corsa. Gli aggiornamenti costanti e la diretta live permettono agli appassionati di seguire ogni fase della gara, dai primi chilometri fino all'emozionante sprint finale.